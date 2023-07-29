Новинка оказалась на 26 процентов доступнее, чем Tiggo 4 Pro

В Казахстане начались продажи дешевого Chery, которого нет в России. У соседей появился 4,2-метровый кроссовер Tiggo 2. Модель пока доступна в единственной комплектации с 1,5-литровым «атмосферником» (109 сил, 135 Нм), вариатором и передним приводом. На казахстанском сайте Chery цены стартуют с семи миллионов тенге (эквивалент 1,45 миллиона рублей). В России уже в этом году может появиться аналог Tiggo 2 под брендом Omoda.