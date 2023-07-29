В Казахстане начались продажи дешевого Chery, которого нет в РоссииНовинка оказалась на 26 процентов доступнее, чем Tiggo 4 Pro
В Казахстане начались продажи дешевого Chery, которого нет в России. У соседей появился 4,2-метровый кроссовер Tiggo 2. Модель пока доступна в единственной комплектации с 1,5-литровым «атмосферником» (109 сил, 135 Нм), вариатором и передним приводом. На казахстанском сайте Chery цены стартуют с семи миллионов тенге (эквивалент 1,45 миллиона рублей). В России уже в этом году может появиться аналог Tiggo 2 под брендом Omoda.
В Казахстан привезли Chery Tiggo 2 в дореформенном варианте, хотя с весны на некоторых рынках доступны обновлённые кроссоверы. Однако комплектация небедная: есть светодиодные дневные ходовые огни, мультируль, кондиционер, медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, камера заднего вида и подогрев передних кресел.
Дорожный просвет китайского кроссовера — 178 миллиметров, объём багажника — 420 литров, расход топлива в смешанном цикле — 8,0 литра на 100 километров. Конструкция Chery Tiggo 2 простая: спереди стойки McPherson, сзади — торсионная балка, под капотом проверенный безнаддувный 1,5-литровый мотор, который сочетается с вариатором с имитацией семи передач.
Рекламная цена в семь миллионов тенге будет доступна только первым 300 покупателям или с учётом скидок. Без оговорок Chery Tiggo 2 стоит 7,49 миллиона тенге (1,55 миллиона рублей). В 2025 году кроссовер планируют начать собирать в Казахстане. А до конца этого года аналог Tiggo 2 доберётся до России под маркой Omoda.