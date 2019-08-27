Самый продаваемый в России кроссовер Chery в пятый раз обновился

Китайская фирма Chery выпускает кроссовер Tiggo с 2005 года и за это время модель менялась четыре раза. Сегодня производитель поделился подробностями пятого обновления — внешне новинку можно отличить по радиаторной решетке, бамперам, ходовым огням и колесным дискам.
Интерьер изменился незначительно: расширился функционал мультируля и появилась возможность заказа салона коричневого цвета. Кроме того, уже в базовой комплектации кроссовер получил систему стабилизации и электроусилитель руля.
Старый 1,6-литровый 126-сильный двигатель заменили на 1,5-литровый мотор мощностью в 116 лошадиных сил. Tiggo больше нельзя заказать с вариатором: бесступенчатая трансмиссия отправлена в отставку, а единственным типом трансмиссии остается пятиступенчатая «механика».
В Поднебесной цены на обновленный Tiggo 3 начинаются с 60 тысяч юаней (около 555 тысяч рублей по текущему курсу). В России пока успешно продается «старый» переднеприводный кроссовер с базовой ценой в 800 тысяч рублей.
На модель приходится 55 процентов продаж Chery на нашем рынке. За шесть месяцев этого года компания Chery реализовала в России 1547 Tiggo 3.