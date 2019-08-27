Самый продаваемый в России кроссовер Chery в пятый раз обновился

Интерьер изменился незначительно: расширился функционал мультируля и появилась возможность заказа салона коричневого цвета. Кроме того, уже в базовой комплектации кроссовер получил систему стабилизации и электроусилитель руля.

Старый 1,6-литровый 126-сильный двигатель заменили на 1,5-литровый мотор мощностью в 116 лошадиных сил. Tiggo больше нельзя заказать с вариатором: бесступенчатая трансмиссия отправлена в отставку, а единственным типом трансмиссии остается пятиступенчатая «механика».