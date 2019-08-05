Компания Chery начала продажи кроссовера за миллион рублей

Базовый Tiggo 4 — это пятиступенчатая «механика», 122-сильный двухлитровый двигатель, электростеклоподъемники, кондиционер, обогрев зеркал и передних сидений, 17-дюймовые литые диски, две подушки безопасности, задний парктроник, система контроля давления в шинах, ассистенты помощи при подъеме и спуске, антипробуксовочная система, система стабилизации.
Доплатив 130 тысяч рублей, покупатель получит модификацию с тем же мотором, вариатором, мультимедийной системой с 9-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, круиз-контролем, мультирулем, обогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Максимальное оснащение за 1,1 миллиона рублей отличается 18-дюймовыми колесными дисками, обогревом руля и задних сидений, кожаным салоном, системой бесключевого доступа, запуском двигателя с кнопки и электрорегулировками водительского сиденья.
В основе Chery Tiggo 4 лежит модульная платформа T1X, разработанная в сотрудничестве с Land Rover. По габаритам «четверка» сравнима с Hyundai Creta и Renault Kaptur. Клиренс достигает 190 миллиметров, но версии с полным приводом у Tiggo 4 нет.