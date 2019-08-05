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18:22

Компания Chery начала продажи кроссовера за миллион рублей

У дилеров появился обновленный Chery Tiggo 4 калининградской сборки

© Chery
Российское представительство Chery объявило комплектации и цены на рестайлинговую версию Tiggo 4. Переднеприводный кроссовер с «зимним» пакетом опций, дополнительной антикоррозионной защитой и атмосферным 2,0-литровым мотором стоит от 900 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Базовый Tiggo 4 — это пятиступенчатая «механика», 122-сильный двухлитровый двигатель, электростеклоподъемники, кондиционер, обогрев зеркал и передних сидений, 17-дюймовые литые диски, две подушки безопасности, задний парктроник, система контроля давления в шинах, ассистенты помощи при подъеме и спуске, антипробуксовочная система, система стабилизации.

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Доплатив 130 тысяч рублей, покупатель получит модификацию с тем же мотором, вариатором, мультимедийной системой с 9-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, круиз-контролем, мультирулем, обогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Максимальное оснащение за 1,1 миллиона рублей отличается 18-дюймовыми колесными дисками, обогревом руля и задних сидений, кожаным салоном, системой бесключевого доступа, запуском двигателя с кнопки и электрорегулировками водительского сиденья.

В основе Chery Tiggo 4 лежит модульная платформа T1X, разработанная в сотрудничестве с Land Rover. По габаритам «четверка» сравнима с Hyundai Creta и Renault Kaptur. Клиренс достигает 190 миллиметров, но версии с полным приводом у Tiggo 4 нет.

Источник: Chery