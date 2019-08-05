Компания Chery начала продажи кроссовера за миллион рублей

Доплатив 130 тысяч рублей, покупатель получит модификацию с тем же мотором, вариатором, мультимедийной системой с 9-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, круиз-контролем, мультирулем, обогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Максимальное оснащение за 1,1 миллиона рублей отличается 18-дюймовыми колесными дисками, обогревом руля и задних сидений, кожаным салоном, системой бесключевого доступа, запуском двигателя с кнопки и электрорегулировками водительского сиденья.