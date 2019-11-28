Chery Tiggo 4 с турбомотором научили заводиться с «умного» браслета

Набор оборудования в Cosmo соответствует версии Techno, но с некоторыми дополнениями. Например, у турбокроссовера есть передние боковые подушки безопасности и шторки, электрические усилитель руля вместо гидравлического и стояночный тормоз с функцией автоматического удержания. Теперь таким кроссоверам положен автозапуск, который является частью «зимнего» пакета. Активировать прогрев можно с брелока или «умного» ключа-браслета.