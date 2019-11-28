Chery Tiggo 4 с турбомотором научили заводиться с «умного» браслета

Продажи Chery Tiggo 4 в модификации Cosmo начались в октябре. Кроссовер предложили с 1,5-литровым наддувным двигателем, выдающим 147 сил и 210 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с роботизированной коробкой передач и разгоняет вседорожник до 190 километров в час. На остальные версии устанавливается «атмосферник» мощностью 122 силы (180 Нм), совмещенный с «механикой» или вариатором.
Набор оборудования в Cosmo соответствует версии Techno, но с некоторыми дополнениями. Например, у турбокроссовера есть передние боковые подушки безопасности и шторки, электрические усилитель руля вместо гидравлического и стояночный тормоз с функцией автоматического удержания. Теперь таким кроссоверам положен автозапуск, который является частью «зимнего» пакета. Активировать прогрев можно с брелока или «умного» ключа-браслета.
Начальная цена кроссовера Chery Tiggo 4 составляет 899 900 рублей. За версию «Комфорт» с вариатором придется заплатить 1 020 900 рублей, а за Techno — 1 109 900 рублей. Модификация Cosmo стоит на 90 тысяч дороже Techno — 1 199 900 рублей.