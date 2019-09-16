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9:55

Chery Tiggo 4 получит турбомотор и «робот» в России

Линейка модификаций китайского кроссовера пополнится версией Cosmo

Российский офис Chery объявил о скором старте продаж Tiggo 4 в исполнении Cosmo. Такой кроссовер комплектуется полуторалитровым турбодвигателем в сочетании с роботизированной трансмиссией. Новинка появится у дилеров в октябре.

До сих пор Chery Tiggo 4 был доступен в стране только со 122-сильным двухлитровым «атмосферником» в тандеме с «механикой» либо вариатором. Однако уже в скором времени на рынке появится вариант с наддувным агрегатом 1.5, отдача которого составляет 147 лошадиных сил. С такой установкой кроссовер разгоняется с места до «сотни» за 9,7 секунды и расходует 7,2 литра топлива на 100 километров. Двигатель работает на бензине с 92 октановым числом.

Версия Cosmo отличается от прочих исполнений Tiggo 4 оформлением интерьера. Например, чуть изменился дизайн центральной консоли, появились дефлекторы для второго ряда. В список оснащения модели входят электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, электроусилитель руля и шесть подушек безопасности.

За доплату можно заказать пакет «зимних» опций, который включает обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.

Цены будут озвучены ближе к старту продаж, запланированному на следующий месяц.

По собственной информации «Мотора», с начала года модель Tiggo 4 была продана в стране в количестве 380 экземпляров, в том числе 116 автомобилей россияне приобрели в августе.