Chery Tiggo 4 получит турбомотор и «робот» в России

До сих пор Chery Tiggo 4 был доступен в стране только со 122-сильным двухлитровым «атмосферником» в тандеме с «механикой» либо вариатором. Однако уже в скором времени на рынке появится вариант с наддувным агрегатом 1.5, отдача которого составляет 147 лошадиных сил. С такой установкой кроссовер разгоняется с места до «сотни» за 9,7 секунды и расходует 7,2 литра топлива на 100 километров. Двигатель работает на бензине с 92 октановым числом.

Версия Cosmo отличается от прочих исполнений Tiggo 4 оформлением интерьера. Например, чуть изменился дизайн центральной консоли, появились дефлекторы для второго ряда. В список оснащения модели входят электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, электроусилитель руля и шесть подушек безопасности.