Самый популярный кроссовер Chery подорожал в России

Всего за прошлый месяц Сhery реализовала в России более 13 тысяч новых автомобилей. Среди китайских марок она находится на третьем месте после Haval (более 16 тысяч штук) и Geely (15 тысяч машин). В общем рейтинге Сhery занимает четвертую строчку, так как крупнейшей компанией в стране по объемам продаж из месяца в месяц остается Lada (39,9 тысячи реализованных автомобилей по итогам апреля).