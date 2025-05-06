Новейший Chery Tiggo 7L получит полный привод в России

На сегодняшний день из «седьмого» семейства полный привод есть у Chery Tiggo 7 Pro Max, и у этой модели доплата за него составляет 150 тысяч рублей в базовой комплектации и 310 тысяч в топовой. Можно предположить, что примерно столько же прибавит и полноприводный Tiggo 7L, цены на который по состоянию на начало мая стартуют от 2 780 000 рублей.