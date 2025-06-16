В продаже появились Chery Tiggo 9 российской сборки

На этой же площадке в течение 2025 года стартует сборка автомобилей новой российской марки Tenet. Первенцем Tenet должен стать кроссовер 32T — это Tiggo 7L с другими шильдиками. Следом на конвейер встанет 3XT на базе Tiggo 4, а третьей моделью окажется 31T — по некоторым данным, под этим индексом скрывается Tiggo 8 Pro Max. Первое время автомобили будут производить крупноузловым методом, а затем завод перейдет на выпуск по полному циклу, со сваркой и окраской.

Возвращаясь к Tiggo 9 российской сборки, такие кроссоверы появились в продаже в Москве. Это автомобили, оснащенные двухлитровым бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Привод у такого Tiggo 9 полный Torque-on-Demand с многодисковой муфтой в едином конструктивном модуле с задним дифференциалом.