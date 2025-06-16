В продаже появились Chery Tiggo 9 российской сборки

В продаже появились Chery Tiggo 9 российской сборкиСудя по всему, кроссоверы произведены на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области
Официально о том, что Chery запустила производство автомобилей в России, не сообщалось. При этом еще в феврале этого года было объявлено о возобновлении работы бывшего завода Volkswagen в Калужской области, который после ухода немецкого концерна перешел компании «АГР» (AGR Automotive Group). Тогда не уточнялось, какие именно модели там собираются, но, по информации инсайдеров, это модели Chery — Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9.
На этой же площадке в течение 2025 года стартует сборка автомобилей новой российской марки Tenet. Первенцем Tenet должен стать кроссовер 32T — это Tiggo 7L с другими шильдиками. Следом на конвейер встанет 3XT на базе Tiggo 4, а третьей моделью окажется 31T — по некоторым данным, под этим индексом скрывается Tiggo 8 Pro Max. Первое время автомобили будут производить крупноузловым методом, а затем завод перейдет на выпуск по полному циклу, со сваркой и окраской.
Возвращаясь к Tiggo 9 российской сборки, такие кроссоверы появились в продаже в Москве. Это автомобили, оснащенные двухлитровым бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Привод у такого Tiggo 9 полный Torque-on-Demand с многодисковой муфтой в едином конструктивном модуле с задним дифференциалом.
Согласно сайту Chery, по состоянию на середину июня Tiggo 9 стоит 4 550 000–4 850 000 рублей в зависимости от комплектации. На скриншоте, который приводят «Китайские автомобили», кроссовер предложен в лизинг без указания цены.