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13:29

Названы сроки появления обновленного Chery Tiggo 4 в России

Китайский кроссовер поступит в автосалоны в конце лета

Российский офис компании Chery сообщает, что городской кроссовер Tiggo 4 можно будет купить уже в августе. Цены и комплектации объявят ближе к запуску модели.
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Chery Tiggo 4 обновился осенью прошлого года. В основе автомобиля лежит модульная платформа T1X, разработанная при участии специалистов Jaguar Land Rover. В длину кроссовер достигает 4318 миллиметров, в ширину – 1831 миллиметр, в высоту – 1662 миллиметра, а колесная база равна 2610 миллиметрам. Дорожный просвет составляет 190 миллиметров, а объем багажника – 430 литров под полкой.

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В список доступного оборудования модели включены мультимедийная система с экраном диагональю девять дюймов и функцией распознавания жестов, камера заднего вида и четыре парковочных датчика сзади. Кроме того, водитель получит смарт-браслет, который функционирует как ключ дистанционного управления, а также следит за частотой пульса и сном, показывает напоминания и выдерживает погружение под воду до 30 метров.

В России новинку, скорее всего, предложат с двухлитровым «атмосферником» мощностью 122 лошадиных силы от дореформенной модели. Известно, что сборка будет налажена на мощностях калининградского завода «Автотор». Текущую версию Chery Tiggo 4 можно купить по цене от 1 039 900 рублей.

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