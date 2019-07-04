Названы сроки появления обновленного Chery Tiggo 4 в России

В список доступного оборудования модели включены мультимедийная система с экраном диагональю девять дюймов и функцией распознавания жестов, камера заднего вида и четыре парковочных датчика сзади. Кроме того, водитель получит смарт-браслет, который функционирует как ключ дистанционного управления, а также следит за частотой пульса и сном, показывает напоминания и выдерживает погружение под воду до 30 метров.