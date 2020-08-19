У российского Chery Tiggo 4 появилась новая базовая версия

В новой начальной комплектации Base кроссовер оснащается бесключевыми доступом и запуском двигателя, задними датчиками парковки, подушками безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционером, подогревом передних кресел. Кроме того, предусмотрены боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов, четыре электростеклоподъёмника, LED-ходовые огни и 16-дюймовые диски.
Базовый двигатель – бензиновый полуторалитровый «атмосферник» мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Изменились и средние комплектации Comfort и Luxury. Первая включает мультифункциональный кожаный руль c электроусилителем и обогревом, подогрев кожаных сидений и форсунок стеклоомывателя, круиз-контроль, камеру заднего вида и мультимедийную систему с девятидюймовым экраном. В список оборудования Tiggo 4 в «люксовом» исполнении включён электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold.
Ниже в таблице приведены актуальные комплектации и цены на Chery Tiggo 4 для России без учета действующих акций.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Base 1.5 113 л.с. МТ5
|969 900
|Start 2.0 122 л.с. МТ5
|999 900
|Comfort 1.6 113 л.с. МТ5
|1 039 900
|Luxury 1.5 113 л.с. 113 л.с. CVT7
|1 139 900
|Techno 2.0 122 л.с. CVT7
|1 179 900
|Cosmo 1.5 Turbo 147 л.с. DCT6
|1 269 900
В июле 2020 года продажи Chery на российском рынке выросли вдвое по сравнению с тем же месяцем 2019 года: дилеры реализовали 864 автомобиля, причём 47 процентов от общего объёма пришлось на модель Tiggo 4. На втором месте по популярности — Tiggo 8 (25 процентов). Замыкает тройку Tiggo 7 (21 процент).
В начале июля стало известно, что Chery свернёт продажи двух моделей в России – рынок покинут Tiggo 3 и Tiggo 5. Оба кроссовера представлены в ограниченном количестве на складах дилеров и до конца июля их можно купить со скидкой.