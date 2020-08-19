10:15

У российского Chery Tiggo 4 появилась новая базовая версия

Китайский бренд пересмотрел комплектации популярного кроссовера

Лиза Будрина
Компания Chery изменила комплектации кроссовера Tiggo 4 на российском рынке и добавила новую базовую версию, цены на которую начинаются от 969,9 тысячи рублей.

В новой начальной комплектации Base кроссовер оснащается бесключевыми доступом и запуском двигателя, задними датчиками парковки, подушками безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционером, подогревом передних кресел. Кроме того, предусмотрены боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов, четыре электростеклоподъёмника, LED-ходовые огни и 16-дюймовые диски.

Базовый двигатель бензиновый полуторалитровый «атмосферник» мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Изменились и средние комплектации Comfort и Luxury. Первая включает мультифункциональный кожаный руль c электроусилителем и обогревом, подогрев кожаных сидений и форсунок стеклоомывателя, круиз-контроль, камеру заднего вида и мультимедийную систему с девятидюймовым экраном. В список оборудования Tiggo 4 в «люксовом» исполнении включён электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold.

Ниже в таблице приведены актуальные комплектации и цены на Chery Tiggo 4 для России без учета действующих акций.

КомплектацияЦена в рублях
Base 1.5 113 л.с. МТ5969 900
Start 2.0 122 л.с. МТ5999 900
Comfort 1.6 113 л.с. МТ51 039 900
Luxury 1.5 113 л.с. 113 л.с. CVT71 139 900
Techno 2.0 122 л.с. CVT71 179 900
Cosmo 1.5 Turbo 147 л.с. DCT61 269 900

В июле 2020 года продажи Chery на российском рынке выросли вдвое по сравнению с тем же месяцем 2019 года: дилеры реализовали 864 автомобиля, причём 47 процентов от общего объёма пришлось на модель Tiggo 4. На втором месте по популярности — Tiggo 8 (25 процентов). Замыкает тройку Tiggo 7 (21 процент).

В начале июля стало известно, что Chery свернёт продажи двух моделей в России рынок покинут Tiggo 3 и Tiggo 5. Оба кроссовера представлены в ограниченном количестве на складах дилеров и до конца июля их можно купить со скидкой.