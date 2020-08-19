У российского Chery Tiggo 4 появилась новая базовая версия

В новой начальной комплектации Base кроссовер оснащается бесключевыми доступом и запуском двигателя, задними датчиками парковки, подушками безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционером, подогревом передних кресел. Кроме того, предусмотрены боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов, четыре электростеклоподъёмника, LED-ходовые огни и 16-дюймовые диски.

Базовый двигатель – бензиновый полуторалитровый «атмосферник» мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.