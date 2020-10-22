Премиальный кроссовер CheryExeed TXL: объявлены цены для России

В основе платформе CheryExeed TXL лежит платформа M3X, разработанная совместно с немецкой компанией Benteler не только для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но также для гибридов. В длину кроссовер достигает 4775 миллиметров, в ширину – 1885 миллиметров, в высоту – 1706 миллиметров, расстояние между осями составляет в 2800 миллиметров, а дорожный просвет равен 210 миллиметрам.
Конкурентами TXL в компании видят «среднеразмерные кроссоверы премиальных марок». Однако, скорее всего, речь идёт о таких моделях, как Toyota RAV4 (от 2,4 миллиона за версию с мотором 2.0 литра) и Hyundai Santa Fe (от 2,2 за вариант с 2,4-литровым двигателем).
В России новинку предложат с безальтернативным турбомотором T-GDI объёмом 1,6 литра мощностью 186 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента. Этот агрегат относится к семейству Acteco третьего поколения, в его разработке принимала участие австрийская компания AVL. Коробка передач – «робот» DCT7 с двумя «мокрыми» сцеплениями, привод – только полный.
С места до 100 километров в час CheryExeed TXL разгоняется за 9,8 секунды. Расход топлива в смешанном режиме составляет 7,8 литра на 100 километров, в городском — 10,2 литра, а в загородном — 6,4 литра.
Ниже в таблице приведены цены и комплектации CheryExeed TXL для российского рынка.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Luxury
|2 249 900
|Flagship
|2 399 900
Фото: Chery
Стандартно TXL оснащается цифровой панелью приборов диагональю 10,25 дюйма и сенсорным экраном мультимедийной системы (10,1 дюйма), двухзонным климат-контролем с системой очистки воздуха и 18-дюймовыми колёсными дисками. Список базового оборудования также включает камеру заднего вида, датчики парковки, света и дождя, систему мониторинга давления в шинах и функцию открытия багажника «без рук» и акустическую систему Arkamys с шестью динамиками.
Помимо всего перечисленного, в комплектации Luxury также предусмотрены светодиодные дневные ходовые огни, галогеновые фары, противотуманки, электронный стояночный тормоз, четыре подушки безопасности, руль с кожаной оплеткой, водительское кресло с электронными регулировками в шести направлениях. Опционально можно заказать «зимний пакет», который включает обогрев передних кресел, лобового и заднего стёкол.
Фото: Chery
В более дорогом исполнении кроссовер получил 19-дюймовые диски, фары заменены на светодиодные, а крыша по умолчанию панорамная. В салоне предусмотрена фоновая подсветка с возможностью выбора цвета, а пассажирское сиденье оснащено электрорегулировкой. В топовую комплектацию входят камеры кругового обзора, функция автоматической парковки, система мониторинга слепых зон и помощник при выезде задним ходом.
С 22 октября модель доступна для покупки в 15 дилерских центров, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Перми, Челябинске, Тюмени, Кемерово и Иркутске.
В течение 2021 года на российском рынке появятся ещё две модели линейки CheryExeed: внедорожник VX и компактный кроссовер LX.