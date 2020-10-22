Премиальный кроссовер CheryExeed TXL: объявлены цены для России

В основе платформе CheryExeed TXL лежит платформа M3X, разработанная совместно с немецкой компанией Benteler не только для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но также для гибридов. В длину кроссовер достигает 4775 миллиметров, в ширину – 1885 миллиметров, в высоту – 1706 миллиметров, расстояние между осями составляет в 2800 миллиметров, а дорожный просвет равен 210 миллиметрам.

Конкурентами TXL в компании видят «среднеразмерные кроссоверы премиальных марок». Однако, скорее всего, речь идёт о таких моделях, как Toyota RAV4 (от 2,4 миллиона за версию с мотором 2.0 литра) и Hyundai Santa Fe (от 2,2 за вариант с 2,4-литровым двигателем).

В России новинку предложат с безальтернативным турбомотором T-GDI объёмом 1,6 литра мощностью 186 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента. Этот агрегат относится к семейству Acteco третьего поколения, в его разработке принимала участие австрийская компания AVL. Коробка передач – «робот» DCT7 с двумя «мокрыми» сцеплениями, привод – только полный.