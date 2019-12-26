Три модели Chevrolet начали собирать в Узбекистане

Trailblazer предложат с безальтернативным двигателем 3,6 литра. И, наконец, Equinox привезут с двухлитровым наддувным двигателем, полным приводом и девятидиапазонным «автоматом». Модель будет поставляться из Таиланда. Цены пока не объявлены.

Завод UzAuto поставляет в Россию автомобили под маркой Ravon. В их числе: хэтчбек R2 (он же Chevrolet Spark), а также седаны Nexia R3 (Aveo) и R4 (Cobalt).