Три модели Chevrolet начали собирать в Узбекистане

Продажи Trailblazer стартуют до конца 2019 года, Traverse и Tahoe появятся у дилеров в начале 2020 года, а Equinox доберется до автосалонов только весной. Из всей четверки в России продаются только Tahoe и Traverse, которые стоят от 3,7 и 2,3 миллиона рублей.
Как утверждает «Газета.uz», Tahoe будет производиться на мощностях UzAuto. Внедорожник для местного рынка укомплектован 6,2-литровым мотором V8 мощностью 426 лошадиных сил в паре с восьмидиапазонным «автоматом». С такой же установкой внедорожник доступен и в России.
Для Traverse предусмотрены 318-сильный мотор 3.6 V6 и девятидиапазонная автоматическая коробка передач, как и для кроссовера для российского рынка. Его сборку также наладят на заводе.
Trailblazer предложат с безальтернативным двигателем 3,6 литра. И, наконец, Equinox привезут с двухлитровым наддувным двигателем, полным приводом и девятидиапазонным «автоматом». Модель будет поставляться из Таиланда. Цены пока не объявлены.
Завод UzAuto поставляет в Россию автомобили под маркой Ravon. В их числе: хэтчбек R2 (он же Chevrolet Spark), а также седаны Nexia R3 (Aveo) и R4 (Cobalt).