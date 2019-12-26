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19:07

Три модели Chevrolet начали собирать в Узбекистане

Среди них есть 426-сильный внедорожник

Лиза Будрина
Предприятие UzAuto показало модели Chevrolet собственной сборки, которые поступят в продажу в ближайшее время. Это внедорожник Tahoe, который станет самым мощным из автомобилей, которые когда-либо производились на заводе, а также кроссоверы Traverse и Equinox. Модель Trailblazer будут поставлять из Таиланда.

Продажи Trailblazer стартуют до конца 2019 года, Traverse и Tahoe появятся у дилеров в начале 2020 года, а Equinox доберется до автосалонов только весной. Из всей четверки в России продаются только Tahoe и Traverse, которые стоят от 3,7 и 2,3 миллиона рублей.

Как утверждает «Газета.uz», Tahoe будет производиться на мощностях UzAuto. Внедорожник для местного рынка укомплектован 6,2-литровым мотором V8 мощностью 426 лошадиных сил в паре с восьмидиапазонным «автоматом». С такой же установкой внедорожник доступен и в России.

Для Traverse предусмотрены 318-сильный мотор 3.6 V6 и девятидиапазонная автоматическая коробка передач, как и для кроссовера для российского рынка. Его сборку также наладят на заводе.

Trailblazer предложат с безальтернативным двигателем 3,6 литра. И, наконец, Equinox привезут с двухлитровым наддувным двигателем, полным приводом и девятидиапазонным «автоматом». Модель будет поставляться из Таиланда. Цены пока не объявлены.

Завод UzAuto поставляет в Россию автомобили под маркой Ravon. В их числе: хэтчбек R2 (он же Chevrolet Spark), а также седаны Nexia R3 (Aveo) и R4 (Cobalt).

Источник: UzAuto, Gazeta.uz