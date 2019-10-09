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13:30

Chevrolet доработал экстремальную версию пикапа Colorado

Среднеразмерный вседорожник в исполнении ZR2 предстал в новом облике

© Chevrolet
Пикап Chevrolet Colorado ZR2 дебютировал с новым дизайном передней и задней части кузова. У обновленной модели появились более агрессивные бампера, другая радиаторная решетка и фирменные логотипы.

Спереди рестайлинговый пикап во «внедорожном» заводском тюнинге легко отличить по надписи Chevrolet, уменьшенному значку в левой части радиаторной решетки и ярко-красным буксирным проушинам. Сзади «галстук-бабочка» Chevrolet также уступила место буквенному наименованию, как на грузовичках 1950-1970-х годов. Кроме того, в палитре цветов появится бежевый металлик Sand Dune.

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Об изменениях технической начинки ничего не сообщается: вероятно, спецверсии ZR2 можно будет заказать с тем же атмосферным бензиновым V6 объемом 3.6 литра мощностью 312 лошадиных сил (373 Нм) и 8-диапазонным «автоматом» или с турбодизельной 181-сильной (500 Нм) 2,8-литровой «турбочетверкой» Duramax, которая агрегатируется с 6-ступенчатым «автоматом». «Формульные» двухзолотниковые амортизаторы Multimatic DSSV также не будут модернизированы.

Публичная премьера рестайлинговых Colorado ZR2 состоится 10 октября в американском штате Невада. Тогда же компания Chevrolet рассекретит характеристики других пикапов семейства после обновления.

Старт продаж новинки на североамериканском рынке запланирован на 2020 год. Цены пока не объявлены. Сегодня «базовый» Colorado ZR2 в США оценивается в 42,5 тысячи долларов (около 2,77 млн рублей по текущему курсу).