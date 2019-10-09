Chevrolet доработал экстремальную версию пикапа Colorado

Об изменениях технической начинки ничего не сообщается: вероятно, спецверсии ZR2 можно будет заказать с тем же атмосферным бензиновым V6 объемом 3.6 литра мощностью 312 лошадиных сил (373 Нм) и 8-диапазонным «автоматом» или с турбодизельной 181-сильной (500 Нм) 2,8-литровой «турбочетверкой» Duramax, которая агрегатируется с 6-ступенчатым «автоматом». «Формульные» двухзолотниковые амортизаторы Multimatic DSSV также не будут модернизированы.