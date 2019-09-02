GM-АвтоВАЗ остановил выпуск Chevrolet Niva

Пресс-служба Волжского автозавода объяснила вынужденный простой «оптимизацией спроса». По данным «Автостата», за первое полугодие 2019-го количество покупателей Chevrolet Niva снизилось почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году с января по июнь владельцев нашли 14 203 внедорожника, а в этом году спрос снизился до 10 549 экземпляров.

Совместное предприятие General Motors и АвтоВАЗа, GM-АвтоВАЗ, приступило к выпуску Chevrolet Niva в 2002 году. За 17 лет на конвейере автомобиль принципиально не менялся, а производство второго поколения модели, запланированное на начало 2019 года, так и не началось.