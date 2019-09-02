Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:14

GM-АвтоВАЗ остановил выпуск Chevrolet Niva

Сборка российских внедорожников прекращена из-за слабого спроса

© Chevrolet
Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ в Тольятти приостановило выпуск Chevrolet Niva. Конвейер будет простаивать со 2 по 6 сентября из-за падения спроса на модель.

Пресс-служба Волжского автозавода объяснила вынужденный простой «оптимизацией спроса». По данным «Автостата», за первое полугодие 2019-го количество покупателей Chevrolet Niva снизилось почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году с января по июнь владельцев нашли 14 203 внедорожника, а в этом году спрос снизился до 10 549 экземпляров.

Совместное предприятие General Motors и АвтоВАЗа, GM-АвтоВАЗ, приступило к выпуску Chevrolet Niva в 2002 году. За 17 лет на конвейере автомобиль принципиально не менялся, а производство второго поколения модели, запланированное на начало 2019 года, так и не началось.

Полноприводный внедорожник оснащается безальтернативным 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил и 5-ступенчатой «механикой». Цены варьируются в пределах от 680 до 820 тысяч рублей.

Источник: ТАСС