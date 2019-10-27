Chevrolet Silverado обзавёлся экстремальной версией для бездорожья

На первом уровне Stage I пикап Silverado получает двухдюймовые накладки на крылья, нестандартный капот с прорезью, 35-дюймовые шины Toyo R / T, спортивные задние амортизаторы а также передние койловеры, увеличивающие дорожный просвет на 63 миллиметра. Благодаря новому программному обеспечению, лёгкой доработке впуска и выпуска мощность штатного 6,2-литрового V8 поднимается с 426 лошадиных сил (621 Нм крутящего момента) до 449 лошадиных сил и 643 Нм крутящего момента. Тюнеры назвали суперпикап Silverado Jackal (Шакал).
Фото: PaxPower Stage I
Комплект Stage II — это 3,5-дюймовый пакет расширителей колёсных арок, кастомный капот, 35-дюймовые шины Toyo R / T, регулируемый в пределах 63 милиметров дорожный просвет, новая подвеска с большими ходами, расширение колеи на 152 миллиметра, новые рулевые тяги и тормозные магистрали. Форсировка двигателя аналогична Stage I, что позволяет пикапу разгоняться до 96 километров в час за 5,7 секунды. Специалисты PaxPower считают, что Silverado Stage II по потребительским характеристикам сравним с заводским пикапом Ford F-150 Raptor.
Фото: PaxPower
Самая серьёзная модернизация — пакет Stage III. Внешне такой грузовичок легко отличить по агрессивным силовым бамперам, светодиодной панели под радиаторной решёткой, 37-дюймовым шинам Toyo R / T, увеличению клиренса на 76 миллиметров, спортивной подвеске и усиленным рессорам. В остальном изменения ходовой части и двигателя идентичны предыдущему уровню.
Цена базового комплекта — 14 950 долларов (около 956 тысяч рублей по текущему курсу). За пакет Stage II придётся заплатить на 10 тысяч долларов (около 640 тысяч рублей) больше, а тюнинг по третьему уровню производительности обойдётся в 34 950 долларов (около 2 миллионов 235 тысяч рублей).
Для сравнения цены на Chevrolet Silverado 6.2 в США начинаются с отметки 52 800 долларов, а обычный Ford F-150 Raptor можно приобрести за 55 тысяч долларов.