Chevrolet Silverado обзавёлся экстремальной версией для бездорожья

Цена базового комплекта — 14 950 долларов (около 956 тысяч рублей по текущему курсу). За пакет Stage II придётся заплатить на 10 тысяч долларов (около 640 тысяч рублей) больше, а тюнинг по третьему уровню производительности обойдётся в 34 950 долларов (около 2 миллионов 235 тысяч рублей).

Для сравнения цены на Chevrolet Silverado 6.2 в США начинаются с отметки 52 800 долларов, а обычный Ford F-150 Raptor можно приобрести за 55 тысяч долларов.