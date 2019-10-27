Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:59

Chevrolet Silverado обзавёлся экстремальной версией для бездорожья

Ателье PaxPower сделало из пикапа Chevrolet конкурента Ford F-150 Raptor

© PaxPower
Техасская мастерская PaxPower подготовила три варианта тюнинга для полноразмерного пикапа Chevrolet Silverado с двигателем V8 6.2. Доработки включают в себя комплект повышения производительности GM Performance, спортивную подвеску с увеличенным ходом, внедорожные шины и пакет расширения колёсных арок.

На первом уровне Stage I пикап Silverado получает двухдюймовые накладки на крылья, нестандартный капот с прорезью, 35-дюймовые шины Toyo R / T, спортивные задние амортизаторы а также передние койловеры, увеличивающие дорожный просвет на 63 миллиметра. Благодаря новому программному обеспечению, лёгкой доработке впуска и выпуска мощность штатного 6,2-литрового V8 поднимается с 426 лошадиных сил (621 Нм крутящего момента) до 449 лошадиных сил и 643 Нм крутящего момента. Тюнеры назвали суперпикап Silverado Jackal (Шакал).

>
Reload
1 / 4

Фото: PaxPower Stage I

Комплект Stage II — это 3,5-дюймовый пакет расширителей колёсных арок, кастомный капот, 35-дюймовые шины Toyo R / T, регулируемый в пределах 63 милиметров дорожный просвет, новая подвеска с большими ходами, расширение колеи на 152 миллиметра, новые рулевые тяги и тормозные магистрали. Форсировка двигателя аналогична Stage I, что позволяет пикапу разгоняться до 96 километров в час за 5,7 секунды. Специалисты PaxPower считают, что Silverado Stage II по потребительским характеристикам сравним с заводским пикапом Ford F-150 Raptor.

>
Reload
1 / 3

Фото: PaxPower

Самая серьёзная модернизация — пакет Stage III. Внешне такой грузовичок легко отличить по агрессивным силовым бамперам, светодиодной панели под радиаторной решёткой, 37-дюймовым шинам Toyo R / T, увеличению клиренса на 76 миллиметров, спортивной подвеске и усиленным рессорам. В остальном изменения ходовой части и двигателя идентичны предыдущему уровню.

Цена базового комплекта — 14 950 долларов (около 956 тысяч рублей по текущему курсу). За пакет Stage II придётся заплатить на 10 тысяч долларов (около 640 тысяч рублей) больше, а тюнинг по третьему уровню производительности обойдётся в 34 950 долларов (около 2 миллионов 235 тысяч рублей).

Для сравнения цены на Chevrolet Silverado 6.2 в США начинаются с отметки 52 800 долларов, а обычный Ford F-150 Raptor можно приобрести за 55 тысяч долларов.