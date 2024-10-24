С молотка пустят секретную коллекцию автомобилей Chevrolet, пережившую торнадо

К таким моделям относится один из 25 существующих спорткаров Corvette ZR1 образца 1970 года, 69 Copo Camaro выпуска 2013 года, а также один из трех Camaro Z28, построенных в 1993 году для участия в гонке Indy 500.

Помимо моделей Chevrolet в коллекции нашлось место Pontiac GTO, рестомоду Plymouth Cuda, а также двум открытым Cadillac — Allante и XLR. Стоимость более трех десятков машин аукционисты пока не раскрывают. Ожидается, что за коллекцию, пережившую торнадо, заплатят миллионы долларов.