Chevrolet показал конкурента Ford Transit: это перелицованный «китаец»

В базовой комплектации есть две подушки безопасности, кондиционер, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида. Судя по фотографии, Chevrolet Express Max предложат в небогатой версии на «штамповках», зато с самым вместительным грузовым отсеком и 5,36-метровым кузовом. Комплектации и цены раскроют позже, а у мексиканских дилеров фургон появится в начале 2025 года.