Новый кроссовер Chevrolet назвали в честь первого «Сабурбана»

На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chevrolet представила концепт-кар FNR-CarryAll. Кроссовер стал второй моделью марки после нового Blazer с дизайном в стиле Camaro. Название прототипа — это сочетание слогана Find New Roads (в переводе с английского «Открывайте новые дороги») и отсылки к первому поколения «Сабурбана» (представленный в 1935 году внедорожник назывался Carryall Suburban).