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17:37

Новый кроссовер Chevrolet назвали в честь первого «Сабурбана»

На автосалоне в Гуанчжоу марка представила концепт-кар FNR-CarryAll

На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chevrolet представила концепт-кар FNR-CarryAll. Кроссовер стал второй моделью марки после нового Blazer с дизайном в стиле Camaro. Название прототипа — это сочетание слогана Find New Roads (в переводе с английского «Открывайте новые дороги») и отсылки к первому поколения «Сабурбана» (представленный в 1935 году внедорожник назывался Carryall Suburban).

По сути, FNR-CarryAll представляет собой растянутый Blazer: длина машины составляет ровно пять метров, ширина — 2,2 метра, а высота — 1,7 метра. Колесная база концептуального кроссовера насчитает 2867 миллиметров. Это позволили установить в автомобиль три ряда сидений с шестью посадочными местами.

Особенностью FNR-CarryAll стали кузов цвета Pearl Black, «бумерангообразные» задние стойки, панорамный люк, 22-дюймовые легкосплавные колеса, карбоновый капот с вентиляционными прорезями, карбон — керамические тормоза Brembo и выполненная из углепластика крыша.

Фото: Kaixian

В салоне кроссовера установлена 12-дюймовая цифровая приборная панель, 10-дюймовый центральный дисплей, тач-скрин на втором ряду, спортивные кресла с отделкой кожей и замшей, контурная подсветка, отдельный блок климат-контроля для задних пассажиров.

Фото: Autohome

Серийный родственник FNR-CarryAll — Blazer — возродился летом нынешнего года. Модель построена на платформе Cadillac XT5 и оснащается атмосферными двигателями объемом 2,5 и 3,6 литра. Мощность «четверки» составляет 194 лошадиные силы и 255 Нм крутящего момента, V6 — 309 сил и 365 Нм момента.

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