Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
11:43

Chevrolet построил классический маслкар с двигателем от экстремального Corvette ZR1

Презентация машины состоится на тюнинг-шоу SEMA

На тюнинг-шоу SEMA компания Chevrolet представит новую линейку «коробочных» двигателей, презентационной витриной для которой станут три винтажных автомобиля: Chevelle Laguna 1973, C/10 1967 и Silverado 1978 года. Впервые тюнерам предложат заводской LT5 6.2 с компрессором от Corvette ZR1.

Самый мощный агрегат новой линейки — 6,2-литровый компрессорный V8, который устанавливается на Corvette ZR1. Отдача двигателя с комбинированной системой впрыска составляет 765 лошадиных сил и 969 Нм крутящего момента.

«Коробочный» LT5 6.2

Для SEMA новый «коробочный» мотор установят под капотом Chevrolet Chevelle Laguna 1973 года. Классический маслкар оборудован модифицированной подвеской, 18-дюймовыми колесами, передним и задним спойлеров в стиле машин NASCAR 70-х, а также измененным капотом, похожим на капот Corvette ZR1.

Пикап C/10 оснастят 5,7-литровым V8 мощностью 426 лошадиных сил, который производитель позиционирует как идеальное решение для хот-родов и рестомодов. Кроме этого, C/10 укомплектуют заниженной подвеской, 20-дюймовыми колесами, измененными бамперами и полностью перешитым салоном.

Chevrolet K10 Silverado 1978 года получит шестилитровый двигатель V8, выдающий 365 лошадиных сил (515 Нм крутящего момента) и совмещенный с четырехдиапазонным «автоматом». Внешне пикап будет полностью соответствовать оригинальной машине.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...