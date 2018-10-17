Chevrolet построил классический маслкар с двигателем от экстремального Corvette ZR1

Самый мощный агрегат новой линейки — 6,2-литровый компрессорный V8, который устанавливается на Corvette ZR1. Отдача двигателя с комбинированной системой впрыска составляет 765 лошадиных сил и 969 Нм крутящего момента.
Для SEMA новый «коробочный» мотор установят под капотом Chevrolet Chevelle Laguna 1973 года. Классический маслкар оборудован модифицированной подвеской, 18-дюймовыми колесами, передним и задним спойлеров в стиле машин NASCAR 70-х, а также измененным капотом, похожим на капот Corvette ZR1.
Пикап C/10 оснастят 5,7-литровым V8 мощностью 426 лошадиных сил, который производитель позиционирует как идеальное решение для хот-родов и рестомодов. Кроме этого, C/10 укомплектуют заниженной подвеской, 20-дюймовыми колесами, измененными бамперами и полностью перешитым салоном.
Chevrolet K10 Silverado 1978 года получит шестилитровый двигатель V8, выдающий 365 лошадиных сил (515 Нм крутящего момента) и совмещенный с четырехдиапазонным «автоматом». Внешне пикап будет полностью соответствовать оригинальной машине.