Chevrolet построил классический маслкар с двигателем от экстремального Corvette ZR1

Пикап C/10 оснастят 5,7-литровым V8 мощностью 426 лошадиных сил, который производитель позиционирует как идеальное решение для хот-родов и рестомодов. Кроме этого, C/10 укомплектуют заниженной подвеской, 20-дюймовыми колесами, измененными бамперами и полностью перешитым салоном.

Chevrolet K10 Silverado 1978 года получит шестилитровый двигатель V8, выдающий 365 лошадиных сил (515 Нм крутящего момента) и совмещенный с четырехдиапазонным «автоматом». Внешне пикап будет полностью соответствовать оригинальной машине.