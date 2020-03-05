Chevrolet решил обновить модель, которая не менялась уже 20 лет

Фургон Chevrolet Express появился на рынке еще в 1995 году, и с тех пор пережил всего одну смену поколений — в 2003 компания пересмотрела дизайн, сделав его больше похожим на легковые модели, и оснастила автомобиль новыми моторами семейства LS.

C тех пор Express продается без каких-либо радикальных изменений. Но даже несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других американских автопроизводителей, Express остается важной моделью для Chevrolet — за прошлый год компания смогла реализовать 77 000 экземпляров.