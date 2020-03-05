Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
5 марта, 11:29

Chevrolet решил обновить модель, которая не менялась уже 20 лет

Фургон Express следующего модельного года получит новый двигатель

Анастасия Дубина
Компания Chevrolet решила обновить моторную гамму фургона Express, который с 2003 года выпускается в одном поколении.

Фургон Chevrolet Express появился на рынке еще в 1995 году, и с тех пор пережил всего одну смену поколений — в 2003 компания пересмотрела дизайн, сделав его больше похожим на легковые модели, и оснастила автомобиль новыми моторами семейства LS.

C тех пор Express продается без каких-либо радикальных изменений. Но даже несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других американских автопроизводителей, Express остается важной моделью для Chevrolet — за прошлый год компания смогла реализовать 77 000 экземпляров.

Спустя 20 лет присутствия на рынке в одном кузове и с одним набором двигателей, фургон наконец-то получит заслуженное обновление. Представители компании объявили, что в ближайшее время моторной гамме появится новый, более мощный агрегат.

Так, привычный шестилитровый V8 заменят 6,6-литровым агрегатом, который дебютировал на Chevrolet Silverado HD 2020 модельного года. Двигатель оснащен системой прямого впрыска топлива, а его отдача составляет 401 лошадиную силу и 629 Нм крутящего момента.

Прошлый двигатель на пике мог выдавать 341 лошадиную силу и 505 Нм крутящего момента. В компании рассчитывают, что новый агрегат будет пользоваться спросом — по их данным, около 70 процентов клиентов предпочитают именно более объемный 6,0-литровый мотор, поэтому 6,6-литровый должен пользоваться еще большей популярностью.

Касательно трансмиссии производитель пока не делал никаких заявлений, однако есть большая доля вероятности, что коробку фургон Express также позаимствует у Silverado HD и это будет шестиступенчатый автомат. Появиться новый агрегат должен уже на машинах 2021 модельного года, которые поступят в продажу в конце лета.