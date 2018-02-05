Автомобили выставили на дрэговую гонку

Пульс

Пикапы Chevrolet и Ford с 4,5-тонными прицепами сразились в гонке

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5 февраля 2018

Компания Chevrolet организовала дрэг-гонку между тяжелыми пикапами Silverado 3500HD и Ford Super Duty F-450, буксирующими прицеп с грузом массой четыре с половиной тонны. Видео с заездом опубликовано на канале производителя в YouTube.

Участвовавший в гонке Chevrolet Silverado 3500HD оснащен 6,6-литровым дизелем V8, выдающим 451 лошадиную силу и 1234 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Пикап способен буксировать прицеп максимальной массой до шести тонн.

Видео с YouTube-канала Chevrolet.

Ford Super Duty F-450 также комплектуется дизельным двигателем V8 объемом 6,7 литра. Мощность агрегата составляет 456 лошадиных сил и 1268 Нм крутящего момента. Коробка — шестидиапазонный «автомат». Максимальная масса буксируемого груза — 9,5 тонны.

Всего за прошлый год Chevrolet удалось реализовать 585 864 пикапа Silverado различных модификаций. Продажи Ford F-Series за тот же период составили 896 764 штуки.

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Теги:
FordF-SeriesSuper DutyChevroletSilverado
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