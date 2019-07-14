Женщину арестовали за перевозку детей на крыше автомобиля

Казалось бы, что может быть проще, чем перевозка надувного бассейна? Из него нужно всего лишь выпустить воздух и бросить в багажник — не самая сложная задача, как ни крути. Но одна женщина из Иллинойса решила поступить по-другому. Наверное, Дженнифер Йегер было лень сдувать его, потому что для поездки к подруге она просто закинула надутый бассейн на крышу своего Audi Q5, а чтобы его не сдуло ветром, посадила в него двоих детей.
После этого американка села за руль и поехала в гости, но изумлённые от такого зрелища водители немедленно позвонили в полицию и рассказали о перевозке детей на крыше автомобиля в надувном бассейне. К счастью, дочери Дженнифер не пострадали: офицеры остановили кроссовер и арестовали женщину. Ей предъявили длинный список обвинений, в числе которых угроза жизни и здоровью двум своим несовершеннолетним детям — 8 и 16 лет.