Женщину арестовали за перевозку детей на крыше автомобиля

Казалось бы, что может быть проще, чем перевозка надувного бассейна? Из него нужно всего лишь выпустить воздух и бросить в багажник — не самая сложная задача, как ни крути. Но одна женщина из Иллинойса решила поступить по-другому. Наверное, Дженнифер Йегер было лень сдувать его, потому что для поездки к подруге она просто закинула надутый бассейн на крышу своего Audi Q5, а чтобы его не сдуло ветром, посадила в него двоих детей.