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14:00

Женщину арестовали за перевозку детей на крыше автомобиля

Американка не нашла другого способа перевезти бассейн

49-летняя Дженнифер Йегер из города Диксон штата Иллинойс была арестована за то, что перевозила двух несовершеннолетних дочерей в надувном бассейне на крыше Audi Q5.
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Казалось бы, что может быть проще, чем перевозка надувного бассейна? Из него нужно всего лишь выпустить воздух и бросить в багажник не самая сложная задача, как ни крути. Но одна женщина из Иллинойса решила поступить по-другому. Наверное, Дженнифер Йегер было лень сдувать его, потому что для поездки к подруге она просто закинула надутый бассейн на крышу своего Audi Q5, а чтобы его не сдуло ветром, посадила в него двоих детей.

После этого американка села за руль и поехала в гости, но изумлённые от такого зрелища водители немедленно позвонили в полицию и рассказали о перевозке детей на крыше автомобиля в надувном бассейне. К счастью, дочери Дженнифер не пострадали: офицеры остановили кроссовер и арестовали женщину. Ей предъявили длинный список обвинений, в числе которых угроза жизни и здоровью двум своим несовершеннолетним детям 8 и 16 лет.

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