Skoda придумала таксометр для родителей

Согласно проведённому исследованию, родители в Великобритании каждый год проезжают в среднем более 2652 километров, чтобы отвезти куда-нибудь своих детей. Если пересчитать это расстоя­ние, к примеру, в расценках лондонского такси, то получится 12 565 фунтов стерлингов, или почти миллион рублей по нынешнему курсу.