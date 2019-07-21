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12:00

Skoda придумала таксометр для родителей

Приложение заставит детей платить за поездки

Британское представительство марки Skoda выпустило приложение для смартфона под названием Parent Taxi, которое выполняет функцию таксометра и предлагает детям расплачиваться за свои поездки с родителями.
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Согласно проведённому исследованию, родители в Великобритании каждый год проезжают в среднем более 2652 километров, чтобы отвезти куда-нибудь своих детей. Если пересчитать это расстоя­ние, к примеру, в расценках лондонского такси, то получится 12 565 фунтов стерлингов, или почти миллион рублей по нынешнему курсу.

Во время опроса 66 процентов британских родителей пожаловались, что порой чувствуют себя таксистами для собствен­ных детей и тратят на поездки в учебные заведения и прочие секции по несколько часов в неделю. Приложение Skoda Parent Taxi представляет собой таксометр, специально адаптированный для родителей.

Он использует GPS для отслежи­вания перемещения автомобиля, а затем предлагает родителям выбрать, какую работу по дому должен выполнить ребёнок в качестве оплаты поездки. В опциях есть мойка машины, уборка дома, стирка одежды, мытьё посуды и многое другое. Приложение является бесплатным и доступно для смартфонов на iOS и Android.

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