Топ-3 самых дешевых в обслуживании китайских автомобилей

Топ-3 самых дешевых в обслуживании китайских автомобилейВ тройку попали одни из самых доступных и популярных китайских кроссоверов
По словам эксперта, основная часть расходов на ТО — это запчасти и расходники, которые за прошлый год подорожали в среднем на 17 процентов. Несмотря на это, детали для указанных китайских машин по-прежнему остаются наиболее доступными, если сравнивать со стоимостью запчастей для других моделей и марок, особенно европейских, японских и корейских. Кроме того, некоторые дилеры вводят спецпредложения, которые позволяют сэкономить на техобслуживании.
Ранее стало известно, в каких российских городах самое дорогое обслуживание автомобилей. Наиболее высокая средняя стоимость обслуживания среди городов-миллионников — в Москве и Краснодаре (примерно 11,2 тысячи и 10,3 тысячи рублей соответственно). На третьем месте по стоимости обслуживания оказался Санкт-Петербург, где средний чек составляет чуть больше 10 тысяч рублей.
Согласно недавнему исследованию, почти 40 процентов россиян тратят на ремонт машин 10−30 тысяч в год, еще треть отдает за ТО 30−50 тысяч рублей, а более 110 тысяч каждый год приходится платить лишь четырем процентам водителей.