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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 16:44
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Топ-3 самых дешевых в обслуживании китайских автомобилей

В тройку попали одни из самых доступных и популярных китайских кроссоверов
Составлен список самых дешевых в обслуживании китайских автомобилей. «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко сообщает, что в 2024 году наиболее выгодными в плане обслуживания являются три модели: это Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Так, первые три технических обслуживания F7 обойдутся в 33,5 тысячи рублей, за Tiggo 7 Pro владельцу предстоит заплатить 40 тысяч, а за Coolray — 45 тысяч рублей.
Топ-3 самых дешевых в обслуживании китайских автомобилей
© Haval
Лиза Будрина

По словам эксперта, основная часть расходов на ТО — это запчасти и расходники, которые за прошлый год подорожали в среднем на 17 процентов. Несмотря на это, детали для указанных китайских машин по-прежнему остаются наиболее доступными, если сравнивать со стоимостью запчастей для других моделей и марок, особенно европейских, японских и корейских. Кроме того, некоторые дилеры вводят спецпредложения, которые позволяют сэкономить на техобслуживании.

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Ранее стало известно, в каких российских городах самое дорогое обслуживание автомобилей. Наиболее высокая средняя стоимость обслуживания среди городов-миллионников — в Москве и Краснодаре (примерно 11,2 тысячи и 10,3 тысячи рублей соответственно). На третьем месте по стоимости обслуживания оказался Санкт-Петербург, где средний чек составляет чуть больше 10 тысяч рублей.

Согласно недавнему исследованию, почти 40 процентов россиян тратят на ремонт машин 10−30 тысяч в год, еще треть отдает за ТО 30−50 тысяч рублей, а более 110 тысяч каждый год приходится платить лишь четырем процентам водителей.

Источник:Российская газета
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Россия
#Авторынок