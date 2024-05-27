Топ-3 самых дешевых в обслуживании китайских автомобилей

По словам эксперта, основная часть расходов на ТО — это запчасти и расходники, которые за прошлый год подорожали в среднем на 17 процентов. Несмотря на это, детали для указанных китайских машин по-прежнему остаются наиболее доступными, если сравнивать со стоимостью запчастей для других моделей и марок, особенно европейских, японских и корейских. Кроме того, некоторые дилеры вводят спецпредложения, которые позволяют сэкономить на техобслуживании.