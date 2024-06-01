МЧС закупило партию китайских кроссоверов со странными значками

МЧС закупило партию китайских кроссоверов со странными значкамиРешётку радиатора украшают лейблы DTS или HTS, что они значат не ясно
Большая партия Haval F7 со значками ДПС заступила на службу прошлой осенью, и в ряде регионов России такие машины активно патрулируют улицы. Не удивляют и кроссоверы с надписью ВАИ на решётке радиатора: путаницы не возникает. А вот аббревиатуры на машинах МЧС требуют пояснений.
Можно предположить, что DTS — это Department of Technical Support, соответствующее подразделение есть в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям. Разгадка шильдика HTS не очевидна. Автомобиль на балансе подразделения из Ивановской области запечатлён в Москве, а аналогичный кроссовер без номеров показали на форуме «Комплексная безопасность» в Подмосковье, но пояснений не последовало.
Весной у МЧС России стали появлятся другие китайские автомобили — речь идёт о седанах Chery Arrizo 8. Им ребрендинг не положен: и крупная надпись Chery, и логотип марки остались на своих местах. В дальнейшем «китаизация» министерских и ведомственных автопарков наверняка продолжится, ведь альтернатив немного.