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Новости
Опубликовано 01 июня 2024, 22:33
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МЧС закупило партию китайских кроссоверов со странными значками

Решётку радиатора украшают лейблы DTS или HTS, что они значат не ясно
МЧС закупило партию китайских кроссоверов со странными значками. На улицах Москвы появились автомобили Haval в ливрее Министерства по чрезвычайным ситуациям с чёрными и белыми номерами. Похоже, во всех случаях речь идёт о кроссоверах тульского производства, но логотипы китайской фирмы Haval отсутствуют: у Dargo спереди шильдик DTS, у F7 — HTS. Смена значков — не самодеятельность водителей: «ребрендинг» делают на машинах для силовых структур.
МЧС закупило партию китайских кроссоверов со странными значками
© Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Большая партия Haval F7 со значками ДПС заступила на службу прошлой осенью, и в ряде регионов России такие машины активно патрулируют улицы. Не удивляют и кроссоверы с надписью ВАИ на решётке радиатора: путаницы не возникает. А вот аббревиатуры на машинах МЧС требуют пояснений.

МЧС закупило партию китайских кроссоверов со странными значками

© platesmania.com / Казанец

Можно предположить, что DTS — это Department of Technical Support, соответствующее подразделение есть в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям. Разгадка шильдика HTS не очевидна. Автомобиль на балансе подразделения из Ивановской области запечатлён в Москве, а аналогичный кроссовер без номеров показали на форуме «Комплексная безопасность» в Подмосковье, но пояснений не последовало.

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Весной у МЧС России стали появлятся другие китайские автомобили — речь идёт о седанах Chery Arrizo 8. Им ребрендинг не положен: и крупная надпись Chery, и логотип марки остались на своих местах. В дальнейшем «китаизация» министерских и ведомственных автопарков наверняка продолжится, ведь альтернатив немного.

Источник:Собственная информация
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Haval
#Кроссоверы
#Россия