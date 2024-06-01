МЧС закупило партию китайских кроссоверов со странными значками

Решётку радиатора украшают лейблы DTS или HTS, что они значат не ясно

МЧС закупило партию китайских кроссоверов со странными значками. На улицах Москвы появились автомобили Haval в ливрее Министерства по чрезвычайным ситуациям с чёрными и белыми номерами. Похоже, во всех случаях речь идёт о кроссоверах тульского производства, но логотипы китайской фирмы Haval отсутствуют: у Dargo спереди шильдик DTS, у F7 — HTS. Смена значков — не самодеятельность водителей: «ребрендинг» делают на машинах для силовых структур.