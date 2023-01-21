Выяснилось, на сколько «китайцы» дефорсируют моторы в России

Журналисты проверили российские версии кроссоверов из Поднебесной

«Авторевю» выяснило, на сколько «китайцы» дефорсируют моторы в России. Коллеги протестировали на динамометрическом стенде Haval Dargo, Exeed VX и Exeed LX, чтобы проверить, действительно ли российские спецификации китайских кроссоверов «душат» ради экономии на налогах или же речь идёт о сертификационных хитростях. Корректный замер возможно произвести только на машинах с ручным режимом трансмиссии: у испытуемых такой есть.