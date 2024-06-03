Топ-3 китайских автомобиля, которые дорого ремонтировать

«Средний чек на ремонт автомобиля FAW составляет около 200 тысяч рублей, а максимальный счет в 2024 году при этом — более 530 тысяч рублей», — цитирует газета Рязанова. Эксперт отметил, что это скорее исключение, так как большая часть автомобилей, которые привозят в Россию из Китая, «не требует больших вложений в обслуживание», и во многом поэтому такие машины популярны у россиян.

Впрочем, есть и другие исключения помимо FAW. В числе марок автомобилей, требующим больших расходов, Рязанов упомянул JAС, ремонт которого может обойтись в 400 тысяч рублей. В топ-3 также попал премиальный бренд Tank: ремонт этих китайских внедорожников может обойтись в 230 тысяч рублей. «Владельцев машин этих марок должен успокаивать тот факт, что, согласно статистике, модели перечисленных марок не входят в лидеры списка самых аварийных китайских машин», — подчеркнул он.