Топ-3 китайских автомобиля, которые дорого ремонтировать

Топ-3 китайских автомобиля, которые дорого ремонтироватьСтоимость ремонта может превышать полмиллиона рублей
«Средний чек на ремонт автомобиля FAW составляет около 200 тысяч рублей, а максимальный счет в 2024 году при этом — более 530 тысяч рублей», — цитирует газета Рязанова. Эксперт отметил, что это скорее исключение, так как большая часть автомобилей, которые привозят в Россию из Китая, «не требует больших вложений в обслуживание», и во многом поэтому такие машины популярны у россиян.
Впрочем, есть и другие исключения помимо FAW. В числе марок автомобилей, требующим больших расходов, Рязанов упомянул JAС, ремонт которого может обойтись в 400 тысяч рублей. В топ-3 также попал премиальный бренд Tank: ремонт этих китайских внедорожников может обойтись в 230 тысяч рублей. «Владельцев машин этих марок должен успокаивать тот факт, что, согласно статистике, модели перечисленных марок не входят в лидеры списка самых аварийных китайских машин», — подчеркнул он.
Ранее другой представитель сервиса Fresh в разговоре с газетой перечислил три самых дешевых в обслуживании китайских автомобиля: это Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. По его словам, первые три ТО F7 обойдутся в 33,5 тысячи рублей, за Tiggo 7 Pro владельцу предстоит заплатить 40 тысяч, а за Coolray — 45 тысяч рублей.
А несколько дней назад ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупредила о возможном массовом возрождении нелегальных автосервисов из-за налоговых изменений. В новой системе налог на прибыль — плюс пять процентов к 20 процентам — не сильно скажется на работе крупных дилерских сетей, но сильно ударить по небольшим компаниям, находящимся на упрощенной системе налогообложения, но с оборотом более 60 миллионов рублей, считают дилеры.