Названы регионы России с наибольшей долей китайских автомобилей

По итогам девяти месяцев 2020 года в Российской Федерации есть только десять субъектов, в которых на китайские бренды приходится свыше пяти процентов продаж новых машин. В среднем по стране доля «китайцев» невелика и не превышает трёх процентов от общего числа проданных легковушек.

Помимо соседних Тывы и Хакасии, автомобили из Поднебесной популярны в Мурманской (доля — 7,6 процента), Иркутской (6,6 процента), Калининградской (6,2 процента) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (6,1 процента), Республике Коми (5,9 процента), Владимирской (5,6 процента), Псковской (5,2 процента) и Астраханской (5,1 процента) областях.

Как видно из статистики, в городах федерального значения, в Поволжье, Уральском, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах концентрация китайских брендов не очень высока.