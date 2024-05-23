Китай на треть нарастил экспорт легковых машин в Россию

В феврале 2024 года импорт китайских легковушек в РФ упал с 54,1 тысячи до 44,8 тысячи штук, а в марте вернулся к росту. За первый месяц весны китайцы поставили 58,9 тысячи машин, за второй — 79,4 тысячи. Апрельский показатель стал рекордным с ноября 2023 года.

В экспорте легковых автомобилей из Китая Россия занимает долю в 14,7 процента, удерживая звание важнейшего зарубежного рынка. Далее в тройке идут южноамериканские рынки: второе место занимает Мексика с 7,4-процентной долей, третье — Бразилия с 6,6-процентной.