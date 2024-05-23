Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 23 мая 2024, 12:21
1 мин.

Китай на треть нарастил экспорт легковых машин в Россию

РФ остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей
Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос на треть. За прошедшие четыре месяца 2024 года КНР поставила в РФ более 237 тысяч легковушек. Их стоимость — около 3,5 миллиарда долларов, что больше показателя января-апреля 2023 года на 27,5 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской статистики. Объем ввоза оказался на 37 процентов выше, чем за тот же период прошлого года, когда в Россию прибыло 173,7 тысячи «китайцев».
Китай на треть нарастил экспорт легковых машин в Россию
© Кирилл Брага / РИА Новости
Мария Руцкая

В феврале 2024 года импорт китайских легковушек в РФ упал с 54,1 тысячи до 44,8 тысячи штук, а в марте вернулся к росту. За первый месяц весны китайцы поставили 58,9 тысячи машин, за второй — 79,4 тысячи. Апрельский показатель стал рекордным с ноября 2023 года.

В экспорте легковых автомобилей из Китая Россия занимает долю в 14,7 процента, удерживая звание важнейшего зарубежного рынка. Далее в тройке идут южноамериканские рынки: второе место занимает Мексика с 7,4-процентной долей, третье — Бразилия с 6,6-процентной.

Читайте на тему:
FAW впервые высказался о совместном с АвтоВАЗом проекте
Российский Aurus может выйти на китайский рынок
США ввели 100-процентную пошлину на ввоз электрокаров из Китая

В 2023 году в Россию прибыло китайских легковушек на 11,5 миллиарда долларов. Также из КНР ввезли автобусов на 328 миллионов, грузовиков на 3,1 миллиарда и спецтранспорта на 599 миллиона долларов.

В Совфеде тем временем предложили каждый год делать иномарки дороже, поднимая утильсбор. В нынешнем году ставку захотели поднять до 550 тысяч рублей, а к 2029 году — до миллиона. Такие же суммы озвучивал АвтоВАЗ, отмечавший, что «китайцы» вторгаются в рыночные ниши Lada.

Источник:РИА Новости
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Китай
#Россия
#Авторынок