Китай на треть нарастил экспорт легковых машин в Россию

Китай на треть нарастил экспорт легковых машин в РоссиюРФ остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей
В феврале 2024 года импорт китайских легковушек в РФ упал с 54,1 тысячи до 44,8 тысячи штук, а в марте вернулся к росту. За первый месяц весны китайцы поставили 58,9 тысячи машин, за второй — 79,4 тысячи. Апрельский показатель стал рекордным с ноября 2023 года.
В экспорте легковых автомобилей из Китая Россия занимает долю в 14,7 процента, удерживая звание важнейшего зарубежного рынка. Далее в тройке идут южноамериканские рынки: второе место занимает Мексика с 7,4-процентной долей, третье — Бразилия с 6,6-процентной.
В 2023 году в Россию прибыло китайских легковушек на 11,5 миллиарда долларов. Также из КНР ввезли автобусов на 328 миллионов, грузовиков на 3,1 миллиарда и спецтранспорта на 599 миллиона долларов.
В Совфеде тем временем предложили каждый год делать иномарки дороже, поднимая утильсбор. В нынешнем году ставку захотели поднять до 550 тысяч рублей, а к 2029 году — до миллиона. Такие же суммы озвучивал АвтоВАЗ, отмечавший, что «китайцы» вторгаются в рыночные ниши Lada.