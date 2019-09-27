Китайский клон «Гелендвагена» получил юбилейную спецверсию

По замыслу создателей, красный металлик на BAIC BJ80 70th Anniversary символизирует государственный флаг Китая. Аналогия с настоящими юбилейными «Геликами» прослеживается в сочетании цветов: крыша, бамперы, зеркала заднего вида и расширители колёсных арок покрашены в чёрный глянец. Кроме того, спецверсию отличают 20-дюймовые колёсные диски в сочетании с низкопрофильными шинами.

В салоне юбилейной версии отличия от максимально оснащённого BJ80 сводятся к контрастной прострочке на спинках сидений и логотипам 70th Anniversary.