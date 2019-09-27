Китайский клон «Гелендвагена» получил юбилейную спецверсию

По замыслу создателей, красный металлик на BAIC BJ80 70th Anniversary символизирует государственный флаг Китая. Аналогия с настоящими юбилейными «Геликами» прослеживается в сочетании цветов: крыша, бамперы, зеркала заднего вида и расширители колёсных арок покрашены в чёрный глянец. Кроме того, спецверсию отличают 20-дюймовые колёсные диски в сочетании с низкопрофильными шинами.
В салоне юбилейной версии отличия от максимально оснащённого BJ80 сводятся к контрастной прострочке на спинках сидений и логотипам 70th Anniversary.
Технически китайский внедорожник ничем не напоминает Mercedes-Benz: под капотом лицензионный турбомотор Saab объёмом 2.3 литра, мощностью 250 лошадиных сил и крутящим моментом 350 Нм. Силовой агрегат сочетается с безальтернативным 6-ступенчатым «автоматом». Полноприводная трансмиссия на BAIC BJ80 типа Part-time: передний мост жёстко подключаемый.
Китайская спецверсия будет выпущена тиражом в 700 экземпляров. Вероятно, цены объявят 1 октября, в день 70-летия КНР. Базовая версия BAIC BJ80 в Поднебесной стоит 298 тысяч юаней или около 2 миллионов 684 тысяч рублей по текущему курсу.