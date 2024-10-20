В Китае обрушились продажи BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche

Статистика отражает эту точку зрения: в третьем квартале 2024 года продажи BMW в Китае упали на 30%, Mercedes-Benz потерял 13%, Porsche недосчиталась 19% продаж, а Volkswagen закрыл три месяца в минусе на 15%. Немецкие автогиганты вместе взятые стоят около половины биржевой стоимости BYD, но рынок Китая слишком важен для автопроизводителей из ФРГ, чтобы прекратить борьбу. Эксперты Bloomberg предположили, что попытки удержать рыночные позиции в Поднебесной могут быть «огромной авантюрой».