Австралийцы провели краш-тесты китайских кроссоверов и выявили их слабые места

В испытаниях приняли участие Tank 500, Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max

Раскрыты результаты краш-тестов кроссоверов Сhery и внедорожника Tank. Три модели, Tank 500, Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro Max, испытали по австралийской методике ANCAP — в тестах приняли участие автомобили для рынков Австралии и Новой Зеландии. Все три заработали максимальные пять звезд, однако специалисты по безопасности выявили их слабые места. Например, выяснилось, что в определенных обстоятельствах водитель в кроссоверах Сhery недостаточно защищен и может получить серьезные травмы. У Tank 500 дела обстоят лучше.