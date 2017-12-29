Китайцы запретят выпуск 553 моделей. И среди них есть «Ауди» и «Мерседес»

Власти Китая с 1 января 2018 года запретят производство 553 пассажирских автомобилей, которые не соответствуют современных экологическим требованиям и расходуют много топлива. Соответствующее заявление опубликовано Китайским центром автомобильных технологий (China Vehicle Technology Service Center), сообщает Bloomberg.

Генеральный секретарь Китайской ассоциации пассажирских автомобилей в интервью изданию сообщил, что это «очень небольшой» процент автомобилей, которые производятся на местном рынке. Известно, что среди прочих под запрет попали Audi Q3, Mercedes-Benz C-Class и Chevrolet Cruze.

Ранее правительство КНР представило план, согласно которому к 2030 году в стране будет запрещена продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Ожидается, что к этому моменту до 40 процентов парка составят гибриды, машины на топливных элементах и чистые электрокары.

За 11 месяцев текущего года в Китае продано 490 750 «зеленых» транспортных средств. Самой популярной машиной стал электрический кроссовер BAIC EC-Series, который разошелся тиражом в 64 910 экземпляров.