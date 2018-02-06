Китайский производитель дронов показал полет автономного коптера. С человеком внутри

Китайский производитель дронов Ehang завершил тестирование автономного квадрокоптера Ehang 184. Во время демонстрационных полетов аппарат перевез нескольких пассажиров, среди которых были руководство Ehang и представители властей Гуанчжоу. Об этом сообщает The Verge.

Во время испытаний, которые длились несколько месяцев, Ehang 184 совершил 1000 тестовых полетов. В том числе, вертикальный набор высоты до уровня 300 метров, перевозка груза массой 230 килограммов, полет по установленному маршруту на расстояние 15 километров, а также движение со скоростью 130 километров в час.

Видео с YouTube-канала Ehang.

Инженеры проверили работу коптера в различных погодных условиях: жаре, сильном тумане и гипотетическом ураганном ветре, движущимся со скоростью более 300 километров в час.

Ehang намерен использовать дронов для сервиса аэротакси внутри больших городов. Полностью электрический «184-й» способен находиться в воздухе до 23 минут, самостоятельно прокладывать маршрут и облетать препятствия. В случае нештатной ситуации управление дроном пассажир сможет взять на себя.

В сентябре прошлого года немецкий стартап Volocopter провел испытания прототипа беспилотного летающего такси. Во время презентации в Дубае двухместный электрический Volocopter 2X поднялся на высоту 200 метров и провел в воздухе пять минут.