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17:43

Большой китайский кроссовер Li One: пять метров, три ряда кресел и четыре экрана

Стартап CHJ Automotive показал первую электрическую модель с ДВС

Китайский стартап CHJ Automotive, основанный владельцем бренда Nio Ли Сяном, представил первую модель – большой вседорожник под названием Leading Ideal One. Новинка представляет собой пятиметровый автомобиль с тремя рядами кресел и передней частью салона, где установлено сразу четыре больших экрана.

Марка Nio выпустила 1360-сильный гиперкар EP9, который установил рекорд Нюрбургринга, и запустила в серию электрический кроссовер ES8.

Габаритная длина вседорожника составляет 5020 миллиметров, ширина – 1960 миллиметров, высота – 1760 миллиметров, а размер его колесной базы равен 2935 миллиметрам. Новинка оснащена двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 326 лошадиных сил, которые питаются от блока литий-ионных батарей емкостью 40,5 киловатт-часа.

Запас хода на электротяге – 180 километров. Для подзарядки аккумуляторов в пути используется 1,2-литровый бензиновый турбомотор. С ним автомобиль проехать до 700 километрах. При этом производитель обещает, что при равномерном движении с невысокой скоростью, этот показатель может достичь 1000 километров.

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С нуля до ста километров в час вседорожник может ускоряться за 6,5 секунды.

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В салоне установлено сразу четыре дисплея: три на передней панели (диагональю 12,3, 16,2 и 12,3 дюйма) и один на центральной консоли (10,1 дюйма), с которого, как в последних автомобилях Audi и Range Rover, осуществляется управление климат-контролем и вспомогательными функциями.

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Второй ряд доступен в двух версиях – как единый диван и с двумя отдельными креслами. На третьем ряду – два места. Сиденья отделаны кожей наппа, имеют подогрев, а спереди еще и вентиляцию.

Продажи новинки начнутся в четвертом квартале 2019 года. Ожидаемая цена – около 55 тысяч долларов.

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