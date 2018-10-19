Большой китайский кроссовер Li One: пять метров, три ряда кресел и четыре экрана

В салоне установлено сразу четыре дисплея: три на передней панели (диагональю 12,3, 16,2 и 12,3 дюйма) и один на центральной консоли (10,1 дюйма), с которого, как в последних автомобилях Audi и Range Rover, осуществляется управление климат-контролем и вспомогательными функциями.