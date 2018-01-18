Марку представят в апреле на Пекинском автосалоне

Пульс

Great Wall создаст новый бренд для электромобилей

78eab561b27a83e9203f92025b28c4b8911a4d78
18 января 2018

Китайский производитель Great Wall создаст новую марку, которая займется выпуском электромобилей. Презентация суббренда Ora состоится в апреле на Пекинском автосалоне одновременно с дебютом первой модели — электрического кросс-лифтбека iQ5. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Длина модели составляет 4445 миллиметров, ширина — 1735, высота — 1567 миллиметров, а колесная база равна 2615 миллиметрам. Масса — 1395 килограммов. По неподтвержденной информации, iQ5 построен на платформе марки Wey, также принадлежащей Great Wall.

Модель Ora iQ5 оснащается электромотором мощностью 163 лошадиных силы и литий-ионным аккумулятором. Максимальная скорость кросс-лифтбека — 150 километров в час. Информации о запасе хода пока нет.

Компании Great Wall также принадлежит марка Haval. В России линейка бренда состоит из кроссоверов H2, H6, H6 Coupe и H9. Самый доступный — H2 — оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Сочетается агрегат с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Цены на модель начинаются от 1 079 900 рублей.

7 неожиданно красивых «китайцев»

Кроссоверы из Поднебесной, которые вам точно захочется купить

Теги:
ЭлектрокарыGreat Wall
Новости по теме
24 ноября 2017
Компания Great Wall представила премиальный подключаемый гибрид
12 октября 2017
BMW и Great Wall собрались запустить совместное предприятие в Китае
13 апреля 2017
Компания Great Wall выпустила роскошный кроссовер