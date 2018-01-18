Great Wall создаст новый бренд для электромобилей

Китайский производитель Great Wall создаст новую марку, которая займется выпуском электромобилей. Презентация суббренда Ora состоится в апреле на Пекинском автосалоне одновременно с дебютом первой модели — электрического кросс-лифтбека iQ5. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Длина модели составляет 4445 миллиметров, ширина — 1735, высота — 1567 миллиметров, а колесная база равна 2615 миллиметрам. Масса — 1395 килограммов. По неподтвержденной информации, iQ5 построен на платформе марки Wey, также принадлежащей Great Wall.

Модель Ora iQ5 оснащается электромотором мощностью 163 лошадиных силы и литий-ионным аккумулятором. Максимальная скорость кросс-лифтбека — 150 километров в час. Информации о запасе хода пока нет.

Компании Great Wall также принадлежит марка Haval. В России линейка бренда состоит из кроссоверов H2, H6, H6 Coupe и H9. Самый доступный — H2 — оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Сочетается агрегат с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Цены на модель начинаются от 1 079 900 рублей.