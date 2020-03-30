В Китае возобновили выпуск машин, но их не покупают

В настоящее время автопромышленность в Китае вышла на прошлогодний уровень производительности. «Общий показатель использования производственных мощностей предприятий автомобильной промышленности увеличился примерно с 60 до 97 процентов, а коэффициент возврата сотрудников на рабочие места вырос примерно с 50 до 82 процентов», – заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобиня.

Однако новая проблема, с которой столкнулась китайская автопромышленность заключается в низком рыночном спросе на готовые автомобили. Поскольку большинство производимых машин хранятся на складах автокомпаний, а производственные темпы продолжают повышаться, автозаводы в дальнейшем могут сократить производительность.