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15:23

В Китае возобновили выпуск машин, но их не покупают

Теперь основная проблема китайской автопромышленности – низкий спрос

Анастасия Дубина
Несмотря на то, что Китай практически поборол эпидемию Covid-19, а автомобильная промышленность страны возобновила производство на 97 процентов, коронавирус все-таки способствовал снижению потребительского спроса – их почти никто не покупает.

В настоящее время автопромышленность в Китае вышла на прошлогодний уровень производительности. «Общий показатель использования производственных мощностей предприятий автомобильной промышленности увеличился примерно с 60 до 97 процентов, а коэффициент возврата сотрудников на рабочие места вырос примерно с 50 до 82 процентов», заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобиня.

Однако новая проблема, с которой столкнулась китайская автопромышленность заключается в низком рыночном спросе на готовые автомобили. Поскольку большинство производимых машин хранятся на складах автокомпаний, а производственные темпы продолжают повышаться, автозаводы в дальнейшем могут сократить производительность.

По данным South China Morning Post на 29 марта, Китай занимает третье место по количеству случаев заражения Covid-19, выявленных в стране (81 439). Всего в стране от заражения коронавирусом умерло 3,3 тысячи человек.

Источник: «РИА Новости»