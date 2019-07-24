Китай начал поставлять в Россию автомобили с пробегом

Возможность поставлять машины с пробегом за рубеж была законодательно закреплена правительством в мае этого года. Причем речь идет не только о транспортных средствах местных брендов, но и иномарках китайской сборки. Предполагается, что экспорт недорогих машин позволит разгрузить внутренний вторичный рынок и жители КНР будут чаще приобретать новые автомобили.

Первое время поставки будут производиться только из нескольких крупных городов страны, в том числе из Пекина, Шанхая и Гуандуна. Именно из последнего отправили первую партию общей стоимостью 2,5 миллиона долларов.