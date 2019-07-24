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15:06

Китай начал поставлять в Россию автомобили с пробегом

КНР также направит дешевые машины в Камбоджу, Нигерию и Мьянму

© pixabay.com
Министерства торговли КНР объявило о том, что первая партия из 300 подержанных автомобилей со средним ценником около 500 тысяч рублей направлена на российский рынок. Какие именно модели привезут в страну, в сообщении не уточняется.

Возможность поставлять машины с пробегом за рубеж была законодательно закреплена правительством в мае этого года. Причем речь идет не только о транспортных средствах местных брендов, но и иномарках китайской сборки. Предполагается, что экспорт недорогих машин позволит разгрузить внутренний вторичный рынок и жители КНР будут чаще приобретать новые автомобили.

Первое время поставки будут производиться только из нескольких крупных городов страны, в том числе из Пекина, Шанхая и Гуандуна. Именно из последнего отправили первую партию общей стоимостью 2,5 миллиона долларов.

Что касается России, то популярность подержанных китайских автомобилей растет. По данным «Автостата», с января по май текущего года в стране перепродали 31 тысячу таких легковушек, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.