Китай начал поставлять в Россию автомобили с пробегом

Возможность поставлять машины с пробегом за рубеж была законодательно закреплена правительством в мае этого года. Причем речь идет не только о транспортных средствах местных брендов, но и иномарках китайской сборки. Предполагается, что экспорт недорогих машин позволит разгрузить внутренний вторичный рынок и жители КНР будут чаще приобретать новые автомобили.
Первое время поставки будут производиться только из нескольких крупных городов страны, в том числе из Пекина, Шанхая и Гуандуна. Именно из последнего отправили первую партию общей стоимостью 2,5 миллиона долларов.
Что касается России, то популярность подержанных китайских автомобилей растет. По данным «Автостата», с января по май текущего года в стране перепродали 31 тысячу таких легковушек, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.