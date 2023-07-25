Стали известны самые востребованные китайские автомобили у россиян

Стали известны самые востребованные китайские автомобили у россиянВсего в статистике представлены 43 бренда и 169 моделей
Самыми популярными китайскими моделями в России стали Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. Такие данные были получены в ходе анализа рынка, в результате чего был составлен рейтинг самых востребованных китайских моделей и брендов среди россиян. За первое полугодие в стране продали 97 894 легковых и легких коммерческих автомобилей, из которых 170 710 китайского производства.
Количество реализованных машин из Китая составляет 43 процента от общего числа проданных автомобилей в России. Самыми популярными у россиян моделями за первые шесть месяцев 2023 года стали Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray. Следом расположились Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro. При этом в категории седанов наибольшей популярностью у россиян пользуются Kaiyi E5 и JAC J7.
В списке самых востребованных брендов оказались JAC и Kaiyi. В сегменте премиальных автомобилей лидирует Voyah, который реализовал в России более тысячи роскошных электрокаров и гибридов. Всего в рейтинг экспертов попали 43 бренда и 169 моделей. При этом к «китайцам» можно отнести машины компаний «Москвич» и Evolute, которые выпускают перелицованные модели JAC и Dongfeng.
В середине июля стало известно, что на долю китайских машин приходится более 40 процентов российского автомобильного рынка. В стране продают модели более двух десятков брендов из Поднебесной.