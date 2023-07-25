Стали известны самые востребованные китайские автомобили у россиян

В списке самых востребованных брендов оказались JAC и Kaiyi. В сегменте премиальных автомобилей лидирует Voyah, который реализовал в России более тысячи роскошных электрокаров и гибридов. Всего в рейтинг экспертов попали 43 бренда и 169 моделей. При этом к «китайцам» можно отнести машины компаний «Москвич» и Evolute, которые выпускают перелицованные модели JAC и Dongfeng.