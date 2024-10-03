Россияне рассказали, почему не хотят покупать китайские автомобили

Автомобилисты перечислили основные причины

Более четверти россиян отказываются от покупки автомобилей, собранных в Китае. По данным аналитического агентства «Автостат», категорически против покупки машины из Поднебесной 27,6 процента респондентов, которые заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут рассматривать модели из КНР. При этом китайские автомобили каждый месяц входят в список самых продаваемых транспортных средств на территории нашей страны, уступая лишь бренду Lada.