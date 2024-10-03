Россияне рассказали, почему не хотят покупать китайские автомобили

Опубликовано 03 октября 2024, 16:411 мин.
Россияне рассказали, почему не хотят покупать китайские автомобилиАвтомобилисты перечислили основные причины
Более четверти россиян отказываются от покупки автомобилей, собранных в Китае. По данным аналитического агентства «Автостат», категорически против покупки машины из Поднебесной 27,6 процента респондентов, которые заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут рассматривать модели из КНР. При этом китайские автомобили каждый месяц входят в список самых продаваемых транспортных средств на территории нашей страны, уступая лишь бренду Lada.
© Илья Питалев / РИА Новости
Помимо противников, ещё 27,5 процента опрошенных сообщили, что готовы вынужденно купить китайскую машину, поскольку на сегодняшний день не видят других альтернатив. Около 18 процентов заявили, что уже купили автомобиль из КНР, и только семь процентов россиян готовы приобрести «китайца» в качестве второй машины.
Помимо неоправданно высоких цен, главными недостатками китайских автомобилей называют низкое качество сборки, а также дефицит необходимых запчастей. Кроме того, многие респонденты сомневаются в надежности моделей из КНР.
В конце сентября эксперты рассказали, в каких российских регионах больше всего китайских автомобилей. Оказалось, что наибольшее количество «китайцев» находится в Санкт-Петербурге.