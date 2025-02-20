В России пересчитали все китайские автомобили

В России пересчитали все китайские автомобилиВ модельном рейтинге лидирует Haval Jolion
Примерно пятая часть всех китайских легковых автомобилей в России — это Chery. Их насчитывается 528,2 тысячи единиц. Chery заметно опережает другие марки из « большой китайской тройки»: на втором месте Geely с 422,4 тысячи машин, на третьем — Haval с 404,3 тысяч.
На четвертом и пятом местах расположились Changan (171,9 тысячи автомобилей) и Lifan (151 тысячи), а отметку в 100 тысяч машин также удалось преодолеть Great Wall (130,7 тысячи). Остальные китайские бренды до этой планки пока не дотягивают.
Что касается моделей, то первенство принадлежит кроссоверу Haval Jolion, который собирают под Тулой. На начало года в России было поставлено на учет 164,2 тысячи Jolion. Далее следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (104 тысячи), Geely Coolray (94,7 тысячи), Chery Tiggo 4 Pro (83,7 тысячи) и Omoda C5 (74 тысячи).
Ранее «Автостат» перечислил китайские автомобили с самой высокой остаточной стоимостью. Лидерство досталось Geely Coolray, который за три года владения не подешевел, а подорожал на 22,3 процента. Почти такую же ликвидность продемонстрировал самый популярный «китаец» — Haval Jolion.