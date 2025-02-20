Новости
Опубликовано 20 февраля 2025, 17:30
1 мин.

В России пересчитали все китайские автомобили

В модельном рейтинге лидирует Haval Jolion
Стало известно, сколько в России китайских автомобилей. На начало 2025 года в стране насчитывалось 2,36 миллиона легковых машин брендов из КНР, пишет «Автостат». Это примерно пять процентов от общего числа зарегистрированных легковушек: то есть, каждый 20-й автомобиль — китайский. Больше всего в российском автопарке продукции бренда Chery.
Haval Jolion
Haval Jolion
© Haval
Мария Руцкая

Примерно пятая часть всех китайских легковых автомобилей в России — это Chery. Их насчитывается 528,2 тысячи единиц. Chery заметно опережает другие марки из « большой китайской тройки»: на втором месте Geely с 422,4 тысячи машин, на третьем — Haval с 404,3 тысяч.

На четвертом и пятом местах расположились Changan (171,9 тысячи автомобилей) и Lifan (151 тысячи), а отметку в 100 тысяч машин также удалось преодолеть Great Wall (130,7 тысячи). Остальные китайские бренды до этой планки пока не дотягивают.

Читайте на тему:

Что касается моделей, то первенство принадлежит кроссоверу Haval Jolion, который собирают под Тулой. На начало года в России было поставлено на учет 164,2 тысячи Jolion. Далее следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (104 тысячи), Geely Coolray (94,7 тысячи), Chery Tiggo 4 Pro (83,7 тысячи) и Omoda C5 (74 тысячи).

Ранее «Автостат» перечислил китайские автомобили с самой высокой остаточной стоимостью. Лидерство досталось Geely Coolray, который за три года владения не подешевел, а подорожал на 22,3 процента. Почти такую же ликвидность продемонстрировал самый популярный «китаец» — Haval Jolion.

Источник:Автостат
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Китай
#Chery
#Geely
#Haval