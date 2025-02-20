В России пересчитали все китайские автомобили

Примерно пятая часть всех китайских легковых автомобилей в России — это Chery. Их насчитывается 528,2 тысячи единиц. Chery заметно опережает другие марки из « большой китайской тройки»: на втором месте Geely с 422,4 тысячи машин, на третьем — Haval с 404,3 тысяч.

На четвертом и пятом местах расположились Changan (171,9 тысячи автомобилей) и Lifan (151 тысячи), а отметку в 100 тысяч машин также удалось преодолеть Great Wall (130,7 тысячи). Остальные китайские бренды до этой планки пока не дотягивают.