Китайские автомобили все лучше адаптируются к российской зиме

При этом эксперт назвал причины, почему модели из Поднебесной могут не завестись в холода

Жители России все реже будут сталкиваться с проблемами в эксплуатации китайских автомобилей зимой. Такое мнение в комментарии изданию «Газета.Ru» высказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. По мнению специалиста, производители из КНР продолжают оснащать свои машины функционалом, который позволяет им все лучше справляться с зимними погодными условиями.