Китайские автомобили все лучше адаптируются к российской зиме

Китайские автомобили все лучше адаптируются к российской зимеПри этом эксперт назвал причины, почему модели из Поднебесной могут не завестись в холода
Петров заявил, что за последние полтора года большинство китайских брендов адаптировали свои автомобили к российским погодным условиям. В первую очередь, машины получили разнообразные зимние опции. Кроме того, «китайцев» оснастили увеличенными бачками стеклоомывателей и более емкими аккумуляторными батареями.
При этом эксперт рассказал о причинах, по которым машины из КНР могут не завестись зимой. Самыми распространенными проблемами являются разряженный аккумулятор из-за редких поездок, низкое качество топлива, а также кустарно установленные охранные системы, которые способны быстро посадить батарею.
В середине марта россияне назвали главные проблемы китайских автомобилей зимой. В топ проблем попали неисправности сенсорных экранов мультимедиа.