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Опубликовано 10 октября 2024, 20:20
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Китайские автомобили все лучше адаптируются к российской зиме

При этом эксперт назвал причины, почему модели из Поднебесной могут не завестись в холода
Жители России все реже будут сталкиваться с проблемами в эксплуатации китайских автомобилей зимой. Такое мнение в комментарии изданию «Газета.Ru» высказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. По мнению специалиста, производители из КНР продолжают оснащать свои машины функционалом, который позволяет им все лучше справляться с зимними погодными условиями.
Китайские автомобили все лучше адаптируются к российской зиме
© Haval
Анастасия Мельник

Петров заявил, что за последние полтора года большинство китайских брендов адаптировали свои автомобили к российским погодным условиям. В первую очередь, машины получили разнообразные зимние опции. Кроме того, «китайцев» оснастили увеличенными бачками стеклоомывателей и более емкими аккумуляторными батареями.

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При этом эксперт рассказал о причинах, по которым машины из КНР могут не завестись зимой. Самыми распространенными проблемами являются разряженный аккумулятор из-за редких поездок, низкое качество топлива, а также кустарно установленные охранные системы, которые способны быстро посадить батарею.

В середине марта россияне назвали главные проблемы китайских автомобилей зимой. В топ проблем попали неисправности сенсорных экранов мультимедиа.

Источник:«Газета.ру»
Автор:Анастасия Мельник
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#Россия
#Китай