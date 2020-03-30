Китайская копия Toyota Land Cruiser оказалась больше и роскошнее оригинала

Премьера Hengtian L4600 не за горами: презентацию планировали провести в апреле, но поскольку автосалон в Пекине не состоится из-за коронавируса, производитель может ограничиться онлайн дебютом.

От цены китайской копии Land Cruiser зависят рыночные перспективы: если новинка будет многократно дешевле оригинала, модель наверняка станет популярной. Китайские СМИ прогнозируют стартовую цену в районе 270 тысяч юаней (3,03 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, базовый Toyota Land Cruiser 200 в Поднебесной стоит около 800 тысяч юаней (9 миллионов рублей).