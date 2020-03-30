Китайская копия Toyota Land Cruiser оказалась больше и роскошнее оригинала

По размерам Hengtian L4600 больше актуального Land Cruiser 200: длина достигает 5239 миллиметров, ширина — 2026 миллиметров, высота — 1932 миллиметров, а колесная база равна 2950 миллиметрам. Для сравнения, те же показатели Land Cruiser 200 — 4950 x 1970 x 1950 миллиметров, колесная база — 2850 миллиметров.
Видео: Secret Autochannel
Внешне китайский Hengtian L4600 похож сразу на две модели Toyota: спереди новинка напоминает актуальный Land Cruiser Prado, а сзади почти идентичен дорестайлинговому Land Cruiser 200 образца 2007 года. Кузовные панели и оптика оригинальные, хоть и визуально идентичны японским.
Фото: autohome.com.cn
Архитектура шасси китайского внедорожника копирует Land Cruiser. Двигатель и трансмиссия местного производства, но за основу взяты японские агрегаты: под капотом 4,6-литровый 286-сильный бензиновый двигатель производства Futai Power Co., коробка передач автоматическая.
Премьера Hengtian L4600 не за горами: презентацию планировали провести в апреле, но поскольку автосалон в Пекине не состоится из-за коронавируса, производитель может ограничиться онлайн дебютом.
От цены китайской копии Land Cruiser зависят рыночные перспективы: если новинка будет многократно дешевле оригинала, модель наверняка станет популярной. Китайские СМИ прогнозируют стартовую цену в районе 270 тысяч юаней (3,03 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, базовый Toyota Land Cruiser 200 в Поднебесной стоит около 800 тысяч юаней (9 миллионов рублей).