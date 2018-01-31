Набор из серии Technic будет состоять из 3,6 тысячи деталей

Пульс

Bugatti Chiron превратят в конструктор Lego

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31 января 2018

Производитель конструкторов Lego выпустит модель гиперкара Bugatti Chiron. Тизер будущего набора производитель опубликовал в своем твиттере.

[Все подробности о Bugatti Chiron](https://motor.ru/lab/chiron.htm)

Все подробности о Bugatti Chiron

Подробной информации о новом конструкторе пока нет. Известно лишь, что он войдет в серию Technic.

По данным сайта The Brick Fan, новый набор будет состоять из 3599 деталей и появится в продаже в августе. Стоить он будет 369 евро.

На данный момент одной из самых сложных моделей автомобилей серии Technic является Porsche 911 GT3 RS. Конструктор состоит из 2704 деталей, 600-страничную инструкцию по сборке, а также имеет полностью функциональный механизм, имитирующий роботизированную коробку PDK с двумя сцеплениями.

В России набор с Porsche 911 GT3 RS стоит около 22 тысяч рублей.

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