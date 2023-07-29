Bugatti построила уникальный Chiron Pur Sport в честь легендарного Луи Широна

Автомобиль сделан для неназванного клиента

Компания Bugatti выпустила уникальный гиперкар Chiron Pur Sport в честь Луи Широна. Единственное в своём роде купе построено в рамках заводской программы персонализации Bugatti Sur Mesure и посвящено легендарному французскому гонщику XX века Луи Широну, имя которого и носит модель. Конкретный экземпляр автомобиля сделан по заказу неназванного клиента из Польши, пожелавшего оформить свой гиперкар в честь Bugatti Type 51, победившего в Монако на Гран-при Франции в 1931 году. Тираж Bugatti Chiron Pur Sport составляет всего 60 экземпляров со стартовой ценой от 3 000 000 евро.