Два Bugatti Chiron врезались друг в друга во время обгона грузовика

В результате маневр одновременно выполнили два гиперкара. Поскольку дистанция между ними оказалась слишком короткой, Bugatti зацепили друг друга, после чего один из автомобилей столкнулся с грузовиком, который вылетел в кювет и перевернулся. Там же оказался и серебристый Super Sport.

Водителю белого Pur Sport удалось удержать машину на дороге, однако гиперкар тоже получил повреждения. Учитывая, что стоимость двух французских моделей может превышать четыре миллиона евро, ремонт машин обойдется недешево.