Два Bugatti Chiron врезались друг в друга во время обгона грузовика

Два Bugatti Chiron врезались друг в друга во время обгона грузовикаВсе транспортные средства получили серьезные повреждения
Судя по опубликованным кадрам, сначала три гиперкара Bugatti обогнали на узкой дороге автобус. Затем водитель серебристого Chiron Super Sport решил обойти грузовик. При этом впереди находился белый Chiron Pur Sport, водитель которого так же принял решение обогнать медленную машину.
В результате маневр одновременно выполнили два гиперкара. Поскольку дистанция между ними оказалась слишком короткой, Bugatti зацепили друг друга, после чего один из автомобилей столкнулся с грузовиком, который вылетел в кювет и перевернулся. Там же оказался и серебристый Super Sport.
Водителю белого Pur Sport удалось удержать машину на дороге, однако гиперкар тоже получил повреждения. Учитывая, что стоимость двух французских моделей может превышать четыре миллиона евро, ремонт машин обойдется недешево.
В начале мая житель Лос-Анджелеса разбил McLaren Senna, пытаясь выполнить «полицейский разворот». Стоимость суперкара составляет 1,3 миллиона долларов.