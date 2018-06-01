Компания Lego представила новый набор серии Technic

Пульс

Bugatti Chiron превратили в конструктор из 3599 деталей

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1 июня 2018

Производитель конструкторов Lego представил модель гиперкара Bugatti Chiron серии Technic. Набор состоит из 3599 деталей и стоит 349,99 долларов (22 тысячи рублей по текущему курсу).

[Все подробности о Bugatti Chiron](https://motor.ru/lab/chiron.htm)

Все подробности о Bugatti Chiron

Модель Bugatti Chiron выполнена в масштабе 1:8. В длину машина насчитывает 56 сантиметров, в ширину — 25, в высоту — 14 сантиметров. В комплект входит аэродинамический обвес с активным задним антикрылом, колесные диски с низкопрофильной резиной, детализированный кокпит с подвижными подрулевыми переключателями скоростей и двигатель W16 с движущимися поршнями.

Каждая модель гиперкара получила уникальный серийный номер и ключ, который позволяет менять положение активного антикрыла, а также небольшой чемодан, спрятанный под капотом. Инструкция по сборке Bugatti Chiron выполнена в виде иллюстрированного подарочного издания, рассказывающего о самой машине.

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До последнего времени одной из самых сложных моделей автомобилей серии Technic являлся Porsche 911 GT3 RS. Такой конструктор состоит из 2704 деталей, 600-страничную инструкцию по сборке, а также имеет полностью функциональный механизм, имитирующий роботизированную коробку PDK с двумя сцеплениями.

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