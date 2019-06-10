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13:10

Самый агрессивный Bugatti Chiron выставили на продажу

Гиперкар с обвесом из прессованного карбона стоит 311 миллионов рублей

На сайте Mobile.de появилось объявление о продаже гиперкара Bugatti Chiron, прошедшего интенсивную программу кастомизации в ателье Mansory. Купе c деталями из прессованного карбона называется Centuria и стоит 4 250 000 евро или 310,8 миллиона рублей.
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От обычного «Широна» Mansory Centuria отличается агрессивным аэродинамическим обвесом из прессованного углепластика. Этот материал изготавливают путем нарезки углеволокна на небольшие отрезки, которые затем смешивают со смолой и помещают в пресс. У гиперкара другой бампер, диффузор, боковые юбки, крышка моторного отсека и капот, а также есть воздухозаборник на крыше. Колеса — кованые с карбоновыми вставками. Их размер — 20 дюймов спереди и 21 сзади.

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Однако визуальными изменениями в Mansory не ограничились: «Широну» перешили салон, доработали руль и селектор коробки передач. Обновлению подверглись приборная панель, дверные панели и ручки, центральная консоль и дефлекторы вентиляции. На полу появились новые коврики.

По технике изменений нет. Сзади по-прежнему установлен 8,0-литровый W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С места до «сотни» Chiron разгоняется за 2,4 секунды. До 300 километров в час — за 13,1 секунды. Максимальная скорость установлена на отметке 420 километров в час.

Источник: Mobile.de
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