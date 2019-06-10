Самый агрессивный Bugatti Chiron выставили на продажу

От обычного «Широна» Mansory Centuria отличается агрессивным аэродинамическим обвесом из прессованного углепластика. Этот материал изготавливают путем нарезки углеволокна на небольшие отрезки, которые затем смешивают со смолой и помещают в пресс. У гиперкара другой бампер, диффузор, боковые юбки, крышка моторного отсека и капот, а также есть воздухозаборник на крыше. Колеса — кованые с карбоновыми вставками. Их размер — 20 дюймов спереди и 21 сзади.
Однако визуальными изменениями в Mansory не ограничились: «Широну» перешили салон, доработали руль и селектор коробки передач. Обновлению подверглись приборная панель, дверные панели и ручки, центральная консоль и дефлекторы вентиляции. На полу появились новые коврики.
По технике изменений нет. Сзади по-прежнему установлен 8,0-литровый W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С места до «сотни» Chiron разгоняется за 2,4 секунды. До 300 километров в час — за 13,1 секунды. Максимальная скорость установлена на отметке 420 километров в час.