Самый агрессивный Bugatti Chiron выставили на продажу

От обычного «Широна» Mansory Centuria отличается агрессивным аэродинамическим обвесом из прессованного углепластика. Этот материал изготавливают путем нарезки углеволокна на небольшие отрезки, которые затем смешивают со смолой и помещают в пресс. У гиперкара другой бампер, диффузор, боковые юбки, крышка моторного отсека и капот, а также есть воздухозаборник на крыше. Колеса — кованые с карбоновыми вставками. Их размер — 20 дюймов спереди и 21 сзади.