Кроссовер с елкой на крыше испытали в аэродинамическом тоннеле

Пульс

GM проверил, как венок и рога влияют на расход топлива

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18 декабря 2017

Инженеры концерна General Motors выяснили, как рождественские украшения, если ими украсить автомобиль, повлияют на расход топлива. Для испытаний был выбран кроссовер GMC Terrain Denali, который для реальных замеров привезли в аэродинамический тоннель малых скоростей фирмы Lockheed Martin в Джорджии.

История аэродинамики: [как у автомобилей появились крылья](https://motor.ru/lab/aerodynamics1.htm) и [машины-пылесосы](https://motor.ru/lab/aerodynamics2.htm)

История аэродинамики: как у автомобилей появились крылья и машины-пылесосы

Кроссовер GMC Terrain с 252-сильной двухлитровой турбированной «четверкой», девятиступенчатой автоматической коробкой передач и опциональным полным приводом расходует, согласно заводским данным, 11,2 литра топлива в городском цикле и девять литров на трассе.

Согласно исследованию General Motors, украшения на автомобиле в виде оленьих рогов и красного носа увеличивает коэффициент аэродинамического сопротивления на три процента. Это ухудшит топливную экономичность примерно на 0,5 литра в загородном цикле движения (при движении со скоростью 112 километров в час).

Бант на крыше увеличивает коэффициент аэродинамического сопротивления на 15 процентов, увеличивая расход на полтора литра. Рождественский венок на решетке радиатора не влияет ни на один параметр, но, как говорят в GM, может ухудшить охлаждение мотора.

Елка на крыше автомобиля оказывает максимальное влияние на расход. С ней коэффициент аэродинамического сопротивления возрастает на 70 процентов, а потребление топлива увеличивается на 30 процентов.

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Британские ученыеGMCКроссоверыDenali
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