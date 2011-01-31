Седан Chrysler 300C получит шесть вариантов решетки радиатора

Компания Chrysler объявила о том, что будет предлагать для седана 300C нового поколения шесть вариантов решеток радиатора, дизайн которых будет выполнен в стиле классических моделей бренда. Эти аксессуары будут продаваться подразделением "Крайслера" Mopar, специализирующемся на тюнинге машин концерна. Стоимость подобной решетки радиатора в США составит около 635 долларов.

Седан Chrysler 300C был представлен широкой публике в середине января на моторшоу в Детройте. Автомобиль построен на модернизированной заднеприводной платформе своего предшественника, которая в свою очередь является доработанным вариантом шасси Mercedes-Benz E-Class. Новинка будет предлагаться с шестицилиндровым 3,6-литровым двигателем семейства Pentastar, развивающим 292 лошадиные силы, а также с 360-сильным восьмицилиндровым агрегатом HEMI объемом 5,7 литра. Последний, в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач позволит машине ускоряться до "сотни" менее чем за шесть секунд.

Как сообщалось ранее, в США цены на новый Chrysler 300C будут начинаться от 28 тысяч долларов. В базовую комплектацию автомобиля войдут семь подушек безопасности, система стабилизации, мультимедийная система Uconnect с 8,4-дюймовым экраном, USB и SD-слотом, климат - и круиз-контроль, а также система доступа в автомобиль без ключа.

В Европе 300C будет продаваться под именем Lancia Thema. В отличие от американского варианта в гамму двигателей новинки добавят 230-сильный шестицилиндровый дизельный двигатель VM Motori объемом три литра. Кроме того, седан получит иные настройки рулевого управления.

Ожидается, что премьера европейского Chrysler 300C состоится в марте на моторшоу в Женеве, а продажи автомобиля начнутся ближе к концу текущего года.